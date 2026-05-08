Sagunt exige avances "inmediatos" en una inversión pública de 37 millones de euros

La fiscalización económica. En ese punto de la tramitación se encuentra la inversión de algo más de 37 millones de euros que desde hace cinco años tiene lista en Sagunt la parcela para su ejecución por parte de la Generalitat. Con el anterior gobierno autonómico, la Conselleria de Justicia agilizó el procedimiento y cumplió los plazos, con la estrecha colaboración del ayuntamiento, pero, desde hace tres años, los pasos se han ralentizado significativamente, como reconoció el portavoz municipal de los populares, Ximo Catalán.

En el intercambio de pareceres con su homólogo socialista, Javier Raro, que defendió la moción sobre la exigencia de avances "inmediatos" para la construcción del nuevo Palacio de Justicia, el edil del PP admitió que algo de sorna que "las cosas de palacio van despacio". Antes de ofrecer la última hora de la tramitación, el concejal acusó a la propuesta del PSPV de "oportunista" y llena de "medias verdades", porque "saben perfectamente en qué punto se encuentra este proyecto, que no está paralizado, aunque es verdad que va lento".

Dana

El popular arrancó su repaso del expediente desde julio de 2024, cuando se aprobó el proyecto básico de esa nueva sede judicial en Sagunt, que se levantará al sur del centro comercial Lepicentre. En plena redacción de los pliegos de condiciones para su licitación por 37 millones de euros, la dana de octubre tiró por tierra cualquier planificación.

JAvier Raro durante una de sus intervenciones en el pleno. / M.M.C.

Ya el pasado año se completó esta parte del procedimiento y, después del correspondiente informe de la abogacía de la Generalitat, el Consell autorizó la inversión en noviembre, lo que hizo imaginar que ya era cuestión de días que se publicara la licitación y empezara la definitiva cuenta atrás para disponer de esta reclamada infraestructura.

Nuevo plazo

Sin embargo, este trámite solo abrió otro plazo de "nueve a 12 meses" para la convocatoria del concurso, según reconocen desde la Conselleria de Justicia a preguntas de Levante-EMV. Catalán confirmó esta información en el pleno al revelar que este paso está previsto "para el segundo semestre" de este año.

En el cierre del debate, Raro esgrimió las palabras del popular para acusar a Catalán de "dejar por mentirosas a sus conselleras", en referencia a las sucesivas reuniones que ha mantenido el gobierno local con las diferentes titulares de la cartera de Justicia en la Generalitat. "En 2024 nos aseguraron que el Palacio de Justicia se licitaría antes de acabar el año. A principios de 2025 nos dijeron que en el primer semestre de este año y luego ya fue para antes de final de ejercicio. Siempre nos dicen que sí, pero no sirve de nada", apuntó el portavoz socialista.

Amplia reivindicación

Raro admitió que la tramitación de un proyecto como este no es sencilla, pero "llevamos mucho tiempo detrás de este proyecto, que nos reclaman la decana de los juzgados de Sagunt, los magistrados, los trabajadores, los abogados, los procuradores e incluso los residentes del entorno" de la actual sede judicial.

El socialista comparó la paralización del proyecto de competencia autonómica, que viene recogido en los presupuestos desde 2023, con la agilidad municipal en las gestiones que atañían al ayuntamiento, como la urbanización de la parcela, la cesión a la Generalitat y la concesión de las licencias.

Noticias relacionadas

Votación

Todos los grupos votaron a favor de la propuesta, con la excepción de los populares, que se abstuvieron.