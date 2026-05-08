Los tratamientos contra plagas y mosquitos se refuerzan en Sagunt

Las actuaciones de salud pública para combatir la proliferación de plagas e insectos se han intensificado en Sagunt. El despliegue, realizado por el departamento municipal de Sanidad, principalmente a través de la empresa encargada del control de plagas en el municipio, Lokímica, coordina cuatro frentes en los que ahora se intensifica la actividad debido al ascenso de las temperaturas.

Los tratamientos

El primero se centra en el subsuelo. Durante mayo, dos equipos compuestos por cuatro técnicos especializados realizan una de las cuatro grandes campañas anuales de desratización y desinsectación. El objetivo es actuar sobre el sistema de alcantarillado antes de que el calor active los focos de insectos y roedores, garantizando su control en toda la red de saneamiento.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene, de marzo a octubre, una vigilancia especial sobre imbornales y zonas urbanas con acumulación de agua para frenar al mosquito tigre. Los operarios aplican tratamientos de forma periódica para evitar la eclosión de las larvas, con un servicio que se verá reforzado en las zonas con mayor vegetación y humedad durante los meses centrales del verano.

Además, se ha reforzado el plan de vigilancia y control de mosquitos en las zonas de marjal y áreas inundables del término municipal. Ante la llegada de la temporada de mayor riesgo, se han incrementado las revisiones rutinarias de los focos de cría. El nuevo calendario intensivo contempla tres visitas semanales, una frecuencia que aumentará si se producen episodios de lluvias intensas o subidas bruscas de temperatura que faciliten la proliferación de estos insectos.

Control de plagas en Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Los tratamientos aplicados consisten principalmente en larvicidas de origen biológico, que actúan de forma selectiva sobre las poblaciones de mosquitos sin afectar a la biodiversidad propia de los ecosistemas húmedos ni a la fauna auxiliar.

Concienciación ciudadana

Un último elemento de esta estrategia de control de plagas recae en la concienciación ciudadana. Especialmente en la prevención contra mosquitos, la colaboración de vecinos y vecinas resulta esencial, puesto que la gran mayoría de los focos de cría se localizan en jardines, terrazas y parcelas privadas. Para evitar la cría en los hogares, se recomienda seguir la regla de ‘vaciar, tapar o renovar’: Vaciar: Eliminar el agua acumulada en platos de macetas, cubos, juguetes o ceniceros tras las lluvias o el riego. Tapar: Cubrir con tela mosquitera o tapas herméticas los depósitos de agua o bidones de huertos. Renovar: Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de mascotas y mantener cloradas las piscinas y fuentes particulares.

"Nuestra estrategia es la prevención constante, pero ahora multiplicamos esfuerzos para estar preparados antes de que lleguen las olas de calor", ha señalado el concejal de Sanidad, Javier Timón. “Además, es muy importante insistir en la colaboración ciudadana. Estamos poniendo los medios técnicos para actuar en el alcantarillado y zonas comunes, pero es importante prevenir los focos que pueden aparecer en nuestros hogares. El mosquito tigre solo necesita una pequeña cantidad de agua estancada, como la que queda en el plato de una maceta, para reproducirse”, concluye.