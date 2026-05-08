Últimas horas para pujar más de 20 adosados que dejó la burbuja inmobiliaria en Morvedre

El estallido de la burbuja inmobiliaria va camino de cumplir 20 años, aunque algunos de sus efectos siguen muy presentes. Es el caso de más de una veintena de adosados en Alfara de la Baronia, concretamente al principio de la calle Doctor Suárez, cuyo promotor se vio lastrado por el bloqueo del plan general de ordenación urbana y acabó atropellado por la crisis que se desató entre 2008 y 2009, no sin antes dejar las obras terminadas.

Así lo reconoce el expediente abierto para su subasta judicial, que también explica que, para su desarrollo, Residencial Alfara contrató una hipoteca con Bancaja de cerca de 6,8 millones de euros. Esta deuda fue transmitida a Bankia y finalmente recayó en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que hace ya unos años impulsó por esta misma vía la venta de 26 adosados. Ahora lo vuelve a hacer con 23 de estos inmuebles, que alcanzan una valoración de casi 4,2 millones de euros.

Deuda de 3,5 millones

Este procedimiento, que agota su plazo de presentación de oferta el 11 de mayo, tiene el objetivo de cubrir la deuda de 3,5 millones de euros de la promotora, incluidos el principal, los intereses y las costas. Los precios de los inmuebles subastados oscilan entre los 200.000 y los 120.000 euros. Este último se reserva para personas con movilidad reducida y dispone de una planta más sótano, para aparcamiento y trastero, cerca de 119 metros cuadrados construidos y más de 100 metros cuadrados entre el jardín y la terraza.

La mayoría de adosados, 21, está tasada entre 180.000 y 185.000 euros con cerca de 160 metros cuadrados. El último lote se reserva para una vivienda de casi 180 metros cuadrados construidos, que consta de planta baja, donde "se sitúa la zona de día y la escalera interior de acceso a la planta primera, donde se sitúan los dormitorios. Planta buhardilla donde se sitúa una sala. Planta sótano destinada a aparcamiento y trastero", además de zona ajardinada y terraza de unos 85 metros cuadrados. El precio de salida rebasa ligeramente los 200.000 euros.

Vivienda en Benifairó de les Valls

Edificio en el que se encuentra el inmueble subastado en Benifairó de les Valls. / Levante-EMV

Esta no es, ni mucho menos, la única subasta abierta con bienes de la comarca. En Benifairó de les Valls y también hasta el 11 de mayo, Caixabank impulsa la venta de una vivienda tasada en 156.000 euros para cubrir la deuda de sus propietarios, que alcanza esa cantidad. La superficie útil ronda los 86 metros cuadrados y cuenta tanto con una plaza de aparcamiento como con un trastero en el semisótano.

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Otras subastas

Una vivienda de 95 metros cuadrados útiles en la calle San Pedro del Port de Sagunt, así como un garaje en el Passeig Montcabrer de Canet d'en Berenguer completan las subastas judiciales abiertas en el Camp de Morvedre.