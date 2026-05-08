La Universitat Politèctica de València pone en foco en la infancia y juventud de Sagunt

La Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València (UPV) desarrollará en Sagunt actividades de formación, investigación y divulgación sobre la infancia y la adolescencia durante los próximos cuatro años, de acuerdo con el convenio de colaboración que firmará con el Ayuntamiento y que estará dotado con una aportación municipal de 12.000 euros.

La suscripción de este acuerdo entre ambas partes fue aprobada por el Pleno de la Corporación este jueves, en la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, con los votos a favor de PSPV-PSOE, PP, Compromís per Sagunt, EU-Podem y las abstenciones de IP y Vox.

óvenes de Sagunt en un proyecto sobre biodiversidad / Daniel Tortajada

Programa

De acuerdo con el contenido del convenio, se desarrollará en la ciudad un programa elaborado en coordinación entre ambas entidades que constará de actividades como cursos, seminarios, congresos, jornadas, estudios, publicaciones de libros, campañas de sensibilización y concienciación social sobre los derechos de la infancia, talleres para niños y niñas y familiares, y conferencias. La Cátedra también colaborará con el Consejo Local de Infancia. Todo ello, con el objetivo de promover, dinamizar y motivar la participación de la infancia y la adolescencia de la ciudad.

Asimismo, esta cooperación “permitirá desarrollar e impulsar acciones de dinamización, diagnostico e investigación de la situación de la infancia en Sagunto”, se apunta en el informe para la aprobación del convenio, algo que facilitará el conocimiento de la realidad de la infancia del municipio y “mejorará la gestión de los programas municipales que tienen como destinatarios a la infancia y la adolescencia”.

Para facilitarlo, el Ayuntamiento de Sagunt colaborará económicamente en los gastos de dichas actividades aportando 3.000 euros anuales desde este mismo ejercicio hasta 2029, lo que suma un total de 12.000 euros al término de los cuatro años que durará este convenio.

Votación del acuerdo en el pleno de Sagunt / Ayuntamiento de Sagunt

Finalidad

La finalidad de la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la UPV es la promoción y el desarrollo, desde un enfoque interdisciplinar, de actividades de formación, investigación y divulgación, así como la transferencia del conocimiento sobre la infancia y la adolescencia. Con ello, se facilitan a profesionales y estudiantes universitarios las habilidades y competencias para su desempeño profesional. Esto también ayuda a investigadores en el desarrollo de líneas de investigación y proyectos, y en la elaboración de tesis doctorales. En el caso de las Administraciones Públicas, posibilita la formación continua de su personal y el asesoramiento en políticas públicas. Y ofrece a la sociedad la divulgación de los derechos de niños, niñas y adolescentes así como, en general, la sensibilización y movilización social en pro de la infancia y la adolescencia.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Sagunt aprobó en 2008 el primer reglamento del Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia del municipio. Además, Sagunto fue declarada Ciudad Amiga de la Infancia y de la Adolescencia por parte de UNICEF, y se han desarrollado planes municipales de infancia, así como una amplia programación de acciones de ocio educativo, participación y cultura por parte del Consistorio.