Xusa Caballer, en Canet: “La vida nos da colores y los colores nos dan vida”

El encuentro con los colores y los materiales que nos proporciona la naturaleza: una forma de definir el proceso creativo de la canetera Xusa Caballer, artista autodidacta que, hoy viernes 8 de mayo a las 18.30 horas, presenta en la Casa de los Llano su primera exposición individual: Jugant amb l’encontre. La muestra es un paseo por el mundo interior de una creadora que tiene en la improvisación y la búsqueda de nuevos senderos creativos su personal visión del arte.

Profesionalmente, su vida siempre ha estado vinculada al mundo educativo y fue la casualidad la que se encargó de que la creación artística se convirtiera en parte de su vida. Fue hace más o menos una década, cuando una baja médica le llevó a parar y a disfrutar con trabajos artesanales.

Su arte

El dibujo y, en menor medida la cerámica se hicieron un hueco en su vida y, desde entonces los ha estado cultivando. Y fue tiempo después, cuando se instaló definitivamente en Canet cuando contactó con el Colectivo de Artistes de Camp de Morvedre y desde el que ha participado en sus exposiciones colectivas.

“Yo no tengo formación académica en bellas artes, más allá de las clases de dibujo a las que asistía cuando era una niña”, declara.

Para Xusa, la creatividad se produce cuando te expresas sin pensar en que has de gustar a los demás, y cuando dejas de preocuparte en que has de ser productiva. En realidad, no solo es arte, sino de una sinceridad y originalidad pasmosa. La naturalidad no solo está en sus obras, también en su forma de ser: “es el placer de la libertad de hacer lo que quiero”, explica.

Cartel exposición Xusa Caballer en Canet. / Ayuntamiento de Canet

Esa libertad se materializa también en el uso de los materiales que incluyen rotuladores de acuarela, productos como una patata o un trozo de cebolla como tampones sobre papel, piedras… y se produce el encuentro entre ella y los materiales, como bien dice el título de su exposición. Así, no es extraña su tendencia a encontrar la semilla de lo artístico en lugares donde poca gente podría verlos. “Me gusta utilizar las piedras a modo de lienzo, es mi manera de dialogar con la naturaleza. Las barnizo y las pinto, y pasan a convertirse en piedras preciosas, que parecen mojadas por el mar”, explica. Su forma de hacer arte está ligada con la experimentación.

Arte Bruto

Si se trata de etiquetar a la autora, su propuesta se enmarca en lo que el crítico francés Jean Dubuffet, en 1945, acuñó como Art Brut. Se trata de una definición, para las creaciones artísticas realizadas por autodidactas, guiadas principalmente por la espontaneidad, en las que no hay lugar para convencionalismos, influencias o modas, caracterizadas por una creatividad libre de imitación, a menudo motivada por una necesidad interior intensa, sin intención lucrativa o de exhibición.

Esta asociación conecta directamente con Virginia Woolf y su reivindicación de la ‘habitación propia’, un lugar donde ellas pudieran refugiarse para leer, escribir o crear. De hecho, gran parte del Art Brut realizado por mujeres y que se ha conservado, fue realizado en cocinas y con elementos que incluyen desde telas a macarrones, y los colores dependían de los productos más a mano. Algo de esta lucha del arte por salir del artista en las condiciones más difíciles está implícito en las creaciones de Xusa Caballer.

“Yo suelo pintar en la “andana” de mi casa, donde están todos mis trabajos, un espacio amplio en el que me siento libre”

Y, aunque no le preocupa identificarse con el término “artista”, tiene un aire 'naïf' que contagia tanto las formas como el color, y que demuestran que dentro de ella sí que hay una artista, por mucho que le dé igual.