Albalat dels Tarongers llama a sus vecinos a respetar el "periodo de cría" dada su afección por la Calderona
El consistorio pide que los perros vayan atados y que se proteja el entorno
Albalat dels Tarongers ha pedido a sus vecinos y visitantes "respeto al periodo de reproducción". Un mensaje con el se persigue proteger esta época de cría de fauna silvestre principalmente, que abarca la estación de primavera, desde marzo hasta el mes de julio. Para ello, ha solicitado a la ciudadanía que lleven sus "perros atados y bajo control", sobre todo por zonas protegidas, como la zona de afección de la Sierra Calderona.
"Nos encontramos en una etapa especialmente sensible para la reproducción de muchas especies de nuestro entorno natural, como pueden ser conejos, jabalíes, corzos, algunos de ellos protegidos. Por ello, es muy importante llevar a los perros siempre atados y bajo control durante los paseos por el campo", se anota en el comunicado que el ayuntamiento ha lanzado a través de sus canales oficiales.
El objetivo, según ha adelantado la alcaldesa María Asensi, es "proteger la fauna, respetar el entorno y evitar posibles sanciones", multas que podrán tramitarse, según la presidenta de la corporación, en el caso de que no se cumpla con la petición y esto pueda generar un grave perjuicio a este periodo de cría o a una determinada especie, en definitiva a la biodiversidad.
Para visitantes
Sin embargo, la misiva no solo va destinada a los propietarios de canes, sino también a todos los vecinos y vecinas de Albalat, ya que la protección del entorno implica además, "mantener los espacios naturales en condiciones, evitar tirar basura y enseres en los mismos, respetar su flora y su fauna y hacer una gestión responsable de estos parajes", añadía Asensi, quien recordaba que el término de Albalat está afectado por la Sierra Calderona, un parque natural que "depende de todos y que todos tenemos que proteger".
El mensaje también se ha querido hacer extensivo a los visitantes de Albalat, un número que se vio incrementado en Semana Santa y Pascua, donde la afluencia de turistas creció considerablemente. "Hemos tenido mucho movimiento por aquí, mas que en los últimos años. Hay que decir que el tiempo ha favorecido y que la promoción turística de Albalat también ha contribuido", terminaba la alcaldesa.
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