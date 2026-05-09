Morvedre Acull: "Hay consenso en Sagunt frente a discursos que señalan y criminalizan"

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt rechazó en el último pleno la moción presentada por el concejal de Vox, José Tomás Serrano Fenollosa, contra el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. La iniciativa no prosperó después de que todos los grupos municipales votaran en contra, incluido el Partido Popular, dejando a Vox como la única formación que respaldó la propuesta.

La moción

La moción planteaba pedir la suspensión "del proceso de regularización de inmigrantes, establecer la prioridad de los españoles en el acceso a ayudas sociales y derogar el decreto que garantiza la atención sanitaria a personas en situación administrativa irregular".

Durante el pleno, una representante de la asociación Morvedre Acull intervino en el turno de participación ciudadana para defender la necesidad de garantizar derechos básicos y combatir los discursos que, a su juicio, criminalizan a la población migrante. También recordó que "son personas, no estadísticas, que han venido aquí a buscar una vida digna". Por otro lado, añadió que "los servicios públicos no los ha deteriorado la inmigración, sino años de recortes y privatizaciones".

Además, explicó que "las personas migrantes también son víctimas: de empleadores que no pagan, que no dan de alta en la seguridad social, que se aprovechan de su situación irregular. Que hay mujeres que sufren violencia y no se atreven a denunciar por miedo a ser expulsadas".

Sobre lo que la moción denomina "prioridad nacional", la entidad aseguró que "tiene un recorrido muy corto cuando se contrasta con la Constitución Española, el Código Penal y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que prohíben expresamente la discriminación por razón de origen".

El debate

Durante el debate, el edil de Vox José Tomás aseguró que "hay una crisis del Estado de Bienestar" y que "en los últimos 5 años ha aumentado la población extranjera situándose en 5 millones" un dato que, a su juicio "no es evolución natural".

El concejal Roberto Rovira (EU-Unides Podem) consideró que la propuesta de Vox "no es para mejorar la convivencia ni para fortalecer los servicios públicos". A esto, añadió que "en España faltan trabajos en muchos sectores que sin las personas inmigrantes probablemente no funcionarían" y recordó que "España también fue un país de emigrantes, de personas que tenían que irse del país porque eran pobres" a lo que aseguró que "allí pidieron lo mismo que piden las personas ahora: dignidad y trabajo".

Asimismo, la edil de Compromís Maria Josep Soriano coincidió con los argumentos de Rovira. Por su parte, el alcalde, Darío Moreno, con tono de burla, opinó que el concejal de Vox no le había puesto muchas ganas a la defensa de su moción y que probablemente, José Tomás, lo estaba haciendo "obligado".

Finalmente, José Tomás terminó el debate con una intervención que fue aprovechada por hasta siete ediles para salir un momento aunque luego volvieron para votar.

Morvedre Acull

El rechazo a la propuesta fue claro y, a excepción de Vox, todos los grupos votaron en contra. Desde Morvedre Acull lo han valorado positivamente. "El resultado de la votación nos parece una buena noticia porque demuestra que existe un consenso claro frente a discursos que señalan y criminalizan a una parte de la población", señalan. "Creemos que es importante defender políticas públicas basadas en la convivencia y la igualdad de trato", añaden.

“Círculo del silencio por la regularización”

Este domingo, 10 de mayo, Morvedre Acull celebrará un nuevo “Círculo de Silencio”, una concentración que organiza cada segundo domingo de mes para visibilizar la situación de migrantes y refugiados y pedir políticas justas, así como denunciar la vulneración de derechos.

Cartel círculo de silencio. / Morvedre Acull

En esta ocasión, el acto estará centrado en la regularización de personas migrantes y miembros de la ONG que leerán un texto en el que explicarán por qué apoyan el Real Decreto del 14 de abril. "Porque regularizar es reconocer la realidad de personas que ya viven aquí, ya trabajan aquí y merecen hacerlo con derechos", añaden desde la asociación.

En ese sentido, afirman que "hay miles de personas que sostienen sectores esenciales de nuestra sociedad y que continúan viviendo en situación de vulnerabilidad administrativa", afirman.

Además, la entidad muestra sus críticas a algunos aspectos "sin resolver" del decreto, entre ellos la existencia de requisitos que consideran "innecesarios o difíciles de cumplir en plazos reducidos", así como la "exclusión de las personas apátridas, en su mayoría saharauis".