Nuevo logro para esta Maestra Internacional del Ajedrez Morvedre

La jugadora del club de Ajedrez Morvedre del Port de Sagunt se ha proclamado Campeona Femenina Valenciana en el torneo que empezó el pasado jueves 30 de abril en el Complejo Deportivo-Cultural Petxina de València. Marta García suma otro logro a un año lleno de éxitos. La ajedrecista viene de conseguir el Campeonato de España femenino y también el ascenso a la División de Honor con Ajedrez Morvedre. Por otro lado, Marc Carbonell también se ha proclamado Campeón Absoluto de la Comunitat Valenciana.

Podio absoluto. / Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana

Posiciones

García había ganado el Campeonato Autonómico la temporada pasada, por lo que, esta vez, revalida un título que la convierte en una de las jugadoras más destacadas del panorama valenciano actual. Durante la temporada también ha participado con buenos resultados en diferentes competiciones internacionales, y pone en valor su participación en las principales citas valencianas con un calendario repleto de torneos.

Además, el autonómico ha dejado otras alegrías en la categoría sub-2300 de fuerza de juego o elo, Mickhail Sheinkman, una jóven promesa del conjunto local, ha conseguido un tercer puesto y por otro lado, cabe destacar también que en esta competición han participado varios jugadores del grupo adulto por primera vez.

Agradecimiento del club

Por su parte, el Ajedrez Morvedre ha querido mostrar su agradecimiento por contar con un refuerzo tan importante en en la primera tabla y felicita a la Maestra Internacional por sus éxitos de este año y por el ascenso a la máxima categoría.