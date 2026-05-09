El final de las obras de urbanización de Parc Sagunt II se retrasa

Las licitaciones para la venta de las parcelas que rodean a la gigafactoría de PowerCo en Parc Sagunt II aportan nueva información sobre la evolución que sigue el proyecto. Y es que, si el procedimiento que se lanzó en diciembre del pasado año fijaba el plazo de finalización de las obras de urbanización para agosto de este 2026, los pliegos de condiciones de abril retrasan ese hito hasta diciembre.

Trabajos en Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

Incluso esa demora podría ampliarse para la prestación de algunos servicios, ya que Espais Econòmics Empresarials (EEE) deja claro que «hay obras necesarias, cuya ejecución no depende de EEE y que pueden tener otros plazos de finalización». Entre esas infraestructuras, el expediente se refiere expresamente a las subestaciones eléctricas Saguntum y Palancia, que tienen que construir Red Eléctrica (REE) e Iberdrola, así como la nueva estación depuradora de aguas residuales, que se desarrolla a través de la Generalitat. Cabe reseñar a este respecto, como precisan desde REE, que otra subestación para dar servicio a Parc Sagunt II ya está acaba y en servicio.

36 meses

Por lo que respecta a las obras de urbanización, su adjudicación por casi 237 millones de euros se remonta al verano de 2023. Con un plazo de ejecución inicial de 36 meses, este contrato, que está dividido en dos lotes, ya ha sido modificado en tres ocasiones.

La primera fue a finales de 2024 y afectó a las obras del vial estructural, a las que se sumaron cerca de 5,5 millones de euros y cuatro meses más de margen para su finalización. La segunda modificación se registró en julio de 2025 y también en torno a este lote, pero solo para dar más tiempo a Rover y Serranía Geominerales para finalizarlo, concretamente otros cinco meses.

Sobrecoste

Los últimos cambios a los que se han dado publicidad tienen relación con los trabajos de urbanización, que se encargan de ejecutar entre Becsa, Pavasal y Bertolín por cerca de 188 millones de euros. A expensas de que en las próximas semanas se dé luz verde a otra modificación para ampliar el plazo, el más reciente se produjo en noviembre del pasado ejercicio e incrementó el presupuesto en cerca de 13,4 millones de euros.