Colas de hasta dos horas para ver la ropa creada por tres saguntinos

La marca de ropa creada por varios jóvenes de Sagunt, Satenier, debutó a lo grande en la octava edición de ScrapWorld, la feria de moda urbana y streetwear "más grande de España", según sus promotores. Tras haber asistido en varias ocasiones como público, esta vez, los emprendedores del Camp de Morvedre lograron ser protagonistas con su propio stand, dando un paso más en su trayectoria.

El 'sold out'

Durante el evento, varias de sus prendas lograron el 'sold out' y su espacio se convirtió en uno de los más concurridos, con asistentes que llegaron a esperar más de dos horas de cola para poder acceder a sus diseños. Detrás de este proyecto hay un "team" formado por 15 personas que evidencia la buena progresión de la marca.

Tal y como afirma a Levante-EMV Diego Tarancón, uno de los creadores de Satenier: "Sabíamos que la comunidad estaba ahí, pero la realidad superó cualquier expectativa, ese nivel de compromiso y apoyo en persona nos ha reafirmado que el camino que estamos trazando es el correcto".

Tarancón cuenta que participar en esta edición de Scrapworld "ha sido el cierre de un ciclo de muchísimos meses de trabajo y, a la vez, el comienzo de una etapa nueva para nosotros. Era nuestra primera vez vendiendo en formato físico, y hacerlo llegando como una de las marcas emergentes con más proyección a nivel nacional suponía una responsabilidad enorme".

El stand de Satenier en el ScrapWorld 2026. / Levante-EMV

Clientes conocidos

Según como cuentan desde Satenier, por su stand se dejaron ver nombres conocidos del panorama como Andy Waak, Alvama Ice, Tipan, Guille Fernández y algunos amigos de Plex como Borja, Rubby y Peaky, además de Aissa o Hecky, entre otros. El evento contó, además, con una zona VIP en la que se celebró un 'showcase' del artista Bluu, acompañado por varios 'DJ sets' de la mano de 17GodBeats, Valgame y Cencii.

Nueva colección

Tal y como han avanzado a Levante-EMV, este domingo 10 de mayo lanzarán en su página web la nueva colección 'Vacancy', una cápusula "muy cuidada" de nueve prendas: tres hoodies, tres longsleeves y tres camisetas de manga corta perfecta para la temporada de primavera-verano.

El paso por ScrapWorld llega en un momento clave para Satenier, que este agosto cumplirá dos años desde su primer lanzamiento. La participación, además de marcar un paso más en su carrera, acerca la firma al público como una de las marcas con "más proyección" dentro del sector de la moda urbana y streetwear a nivel nacional.