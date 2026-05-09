El puerto de Sagunt esquiva la incertidumbre internacional

Superados los primeros meses del año, el puerto comercial de Sagunt ha recuperado la tendencia positiva que no se registraba desde 2022. Después de tres ejercicios consecutivos de bajadas en el tráfico marítimo, la incertidumbre internacional que rodea el Golfo Pérsico y particularmente el estrecho de Ormuz no ha evitado un crecimiento por encima del 2 % en la carga y descarga de mercancías durante el primer trimestre de este año, respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. Este repunte equivale a cerca de 60.000 toneladas, según los últimos datos publicados por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV).

De esta forma, las toneladas manipuladas en los muelles de Sagunt entre enero y marzo de 2026 superan los 2 millones, con EE UU, Italia y los Países Bajos como principales clientes. Sobre las áreas geográficas, las costas con más conexiones, o al menos las más productivas, son las norteamericanas, las mediterráneas y la Europa atlántica. Ya fuera del top 10 aparece el Golfo Arábigo, donde la tensión internacional ha complicado el tráfico, al menos el relacionado con los derivados del petróleo.

Las principales operaciones se realizan con EE UU, Italia y los Países Bajos

Esta situación no ha tenido repercusión directa en la relación comercial entre Sagunt y esta zona, que ya el pasado año fue escasa, apenas 3.500 toneladas en el primer trimestre, y en este 2026 es más del doble, aunque apenas rebasa las 8.500 toneladas. En 2024 y gracias a las conexiones a cuenta del gas natural con el puerto catarí de Ras Laffan sí se superaron las 55.000 toneladas de tráfico, pero el contacto comercial por vía marítima se limita ahora a Jebel Ali y Khalifa, en los Emiratos Árabes Unidos, con los productos siderúrgicos y los materiales de construcción como únicas mercancías.

Mercancías

En una visión más general de los resultados del puerto de Sagunt en estos primeros meses de 2026, uno de los principales protagonistas fue el granel líquido, con una subida de más del 23 %. También destacaron las operaciones de avituallamiento, con una subida cercana al 42 % y más de 3.000 toneladas adicionales respecto a 2025. Otro dato relevante es el incremento del tráfico de automóviles, que supera las 50.000 unidades, un 25 % más que el pasado ejercicio.

Pese a estos resultados positivos, no todos los segmentos evolucionan al alza. El granel sólido registra una caída superior al 17 %, lo que supone una reducción de más de 35.500 toneladas. A esta tendencia se suma la mercancía no containerizada, que desciende cerca de un 8 % (unas 70.000 toneladas menos), y la mercancía containerizada que experimenta un ligero descenso de casi el 2 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

Buques

Por otra parte, la cantidad de buques que han llegado a las instalaciones portuarias de Sagunt ha registrado un ligero aumento del 0,7 %. Este año, las terminales han recibido 283 buques. En la radiografía facilitada por APV se añade que el volumen de arqueo de todos los buques ha aumentado en más de 800.000 toneladas, una subida del 13,5 % con respecto al año precedente.

Puerto comercial de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otra realidad que confirma el último informe de la APV es que el puerto de Sagunt es importador. Tanto las cargas como descargas totales han aumentado un 3,6 %. En el caso de las toneladas cargadas, cabe mencionar que han disminuido un 6,5 % mientras que las toneladas desembarcadas aumentan un 7,7 %. De este modo, esta tendencia permite afirmar que en estos momentos hay casi el triple de toneladas más desembarcadas (1.491.843), que exportadas desde el puerto (513.169).

Contenedores

A estas buenas cifras se le suma la cantidad de los contenedores TEU (unidades equivalentes a contenedores de veinte pies o seis metros de longitud), que ha crecido. Durante este primer trimestre del año han superado los 14.979 contenedores, lo que se traduce en una crecida del 8,2 %. A esto se ha de añadir un dato llamativo obtenido del estudio, la cifra de contenedores en tránsito. Se ha registrado una caída casi total, ya que solamente se han registrado 7 frente a los 288 del mismo periodo de 2025.

Perfil

Estos datos son un reflejo del perfil industrial del puerto de Sagunt debido a un tráfico sin pasajeros que lo diferencia de otros enclaves como el de Valencia, que deja hueco al turismo. Además, el municipio consolida su buena posición dentro del sistema portuario.