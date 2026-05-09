Sagunt reconoce a dos guardias municipales represaliados por el franquismo

El pleno del Ayuntamiento de Sagunt aprobó, con la única abstención de Vox, la moción presentada por el PSPV y Esquerra Unida– Podem sobre el reconocimiento institucional de dos guardias municipales represaliados por el franquismo. Mariano Agustí Ferrer y Joaquín Villalba Pascual, estos son los nombres de los empleados públicos juzgados y condenados ilegalmente por razones políticas e ideológicas, tal y como lo dictaminó el Gobierno de España el 19 de febrero de 2026.

La palabra del nieto de Mariano Agustí

El nieto de Mariano Agustí, Juan Carlos Agustí, tomó la palabra en el pleno para mostrar su postura como familiar directo de uno de los represaliados que, además, fue condenado a 20 años de prisión por su lealtad al orden democrático.

Juan Carlos se dirigió al nieto de Joaquín Villalba, quien también estaba presente en el salón de plenos, y aseguró que "somos amigos desde hace más de 50 años y también huérfanos. De cuentos, de historias, de experiencias, de mimos, de paseos por la tarde..., porque nuestros abuelos, Joaquín y Mariano, no pudieron disfrutar de sus nietos".

Además, lamentó que "desaparecieron de la memoria colectiva de la familia, no se hablaba de ellos, era como si no hubieran existido". En este sentido, añadió que "se nos ha robado una parte muy importante de nuestra historia". Por esta razón, Agustí celebró que los dos guardias hayan sido declarados como "víctimas" y añade que "siempre lo han sido, pero ahora lo son oficialmente y con la ley a su lado".

Juan Carlos Agustí interviene en un reciente homenaje a su abuelo represaliado, Mariano Agustí. / Daniel Tortajada

Finalmente, terminó su intervención pidiendo a los concejales presentes que «escuchen la moción con el corazón».

La resolución

El edil de EU-Podem, Roberto Rovira, fue el encargado de leer la moción que pedía el reconocimiento institucional de Mariano Agustí y Joaquín Villalba, así como la instalación de una placa conmemorativa en el ayuntamiento. Además, la propuesta aprobada hace extensivo este reconocimiento a todas las personas de la ciudad asesinadas, presas o represaliadas por el franquismo e incorporar los hechos en las políticas municipales de memoria democrática.

No hubo debate al respecto y la aceptación de la propuesta fue por inmensa mayoría, con una abstención por parte de Vox.