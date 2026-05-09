Vigilancia "antiokupas" en Benavites

Benavites se ha visto obligado a incrementar la vigilancia como medida "antiokupas". Y es que desde hace varios meses, esta población de poco más de 650 habitantes ha registrado varios casos de ocupación ilegal en viviendas vacías.

La preocupación crece después de que la semana pasada se produjera un intento de ocupación en una de las fincas recién construidas, cuando varios individuos se disponían a instalarse en dos de los inmuebles. Un intento que fue frustrado gracias a la intervención de la Guardia Civil, después de un aviso vecinal y la mediación de la administración local, tal y como han corroborado desde el propio ayuntamiento, además de varios residentes consultados, que han declinado revelar su identidad. La intervención de la Benemérita permitió el desalojo.

Este hecho ha llevado a las familias propietarias a tener que instalar un sistema de vigilancia las 24 horas para asegurar sus futuros hogares, que siguen acondicionando para poder entrar a vivir en breve.

Una calle de Benavites / Daniel Tortajada

Pisos de la Sareb

Sin embargo, el foco se centra en una calle donde hay varias casas ocupadas; allí se han llegado a contabilizar hasta cinco, según fuentes municipales. Se trata de pisos en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), lo que complica la comunicación para tratar de buscar solución al problema. "Estamos haciendo todo lo posible, pero bien poco se puede negociar", comentaban desde el consistorio, tras estar en contacto con la Sareb.

"Desde el ayuntamiento estamos poniendo todas las medidas oportunas para que no se produzcan nuevos casos, además de incrementar la vigilancia", añadían desde la institución local. Según fuentes municipales, el edificio ocupado está conectado con un sistema de seguridad, pero además, "se ha aumentado la presencia de la Guardia Civil ante lo ocurrido", terminaban.