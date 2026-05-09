El estado de la zona de Almardà que linda con Canet preocupa a vecinos de la zona

"Tras el proyecto de regeneración, la zona norte de la costa de Sagunto ha quedado muy bien, pero el sur está peor que nunca". Así se expresa un residente en el litoral saguntino que limita con la playa de Canet d'en Berenguer, resumiendo la sensación de otros vecinos y habituales del lugar, después de que los trasvases comenzaran a escasa distancia: Desde un poco antes de la posta de los socorristas hasta la Malvarrosa de Corinto.

La gran cantidad de piedras que hay en esa frontera entre Almardà y Canet, según remarcan, "carece de precedentes", lo que ha aumentado la preocupación vecinal sobre cómo estará este verano este lugar que hace poco tiempo era siempre de arena, pues se desconoce cuánto habrá que esperar hasta que el oleaje arrastre hasta ese lugar la arena trasvasada al norte de la población.

"No sé cómo gastándose una millonada, por lo menos, no la han dejado con un poco de decencia para poder pasear. Está claro que con los años llegará la arena, pero tienen poca vista los responsables del proyecto y del ayuntamiento que dejan con una playa lamentable al único hotel de playa de cuatro estrellas y a miles de vecinos y turistas", se queja a Levante-EMV.

Imagen de la zona, esta semana. / Levante-EMV

"Si hay piedras, hay piedras"

Esto contrasta con lo que sostiene el concejal de Playas, Roberto Rovira. "Esto no es Punta Cana y si en ese tramo hay piedras, pues hay piedras, que es algo natural. Si hay personas con problemas de movilidad pueden ir a otras zonas", dice. Por si quedaran dudas también remarca que "lo que no va a hacer el ayuntamiento bajo ningún concepto es retirarlas, pues quitar sedimento es una barbaridad", afirma.

Rovira también ha confirmado que el proyecto de regeneración que todavía tiene en marcha el Ministerio no contempla ninguna actuación en esta zona, pues parte del planteamiento de que el megatrasvase de arena realizado al norte del término irá llegando "poco a poco" hasta ese tramo y a la playa de Canet d'En Berenguer. "El trasvase en sí ya ha acabado. Por tanto, lo que está pendiente es acabar de retirar tuberías, más la plantación y regeneración dunar de la Malvarrosa", explica.

Daniel Tortajada

Complicado dar plazos

Respecto a cuándo llegará la arena a ese lugar, Rovira veía complicado dar plazos. "Sabemos que la playa va cambiando su perfil de invierno a verano en un proceso natural. En el Ministerio nos han advertido que el retroceso de la línea de costa en las playas donde han depositado la arena será importante los primeros años, pero no se puede concretar más", explica.

El concejal también subrayaba que "lo importante" es que el Ministerio "ha actuado" y, por tanto, "la situación de nuestras playas ha mejorado de manera sustancial y se ha evitado el evidente riesgo que había en la zona de la Malvarrosa, donde el mar había dañado ya el camping y viviendas".