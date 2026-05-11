El AMPA de un colegio del Port de Sagunt respalda la huelga docente y pide diálogo

La asociación de padres y madres del alumnado (AMPA) del CEIP Nuestra Señora de Begoña del Port de Sagunt ha mostrado su apoyo a la huelga indefinida del profesorado iniciada hoy y ha trasladado el malestar a la comunidad educativa.

En primer lugar, y hablando en nombre de las madres y padres, han asegurado que su prioridad es "el bienestar y la educación de sus hijos e hijas". Por eso, aseguran, que este huelga "no puede valorarse únicamente como una interrupción de las clases, sino que representa la expresión de un malestar profesional acumulado que, además, afecta de manera estructural a todo el sistema educativo y también, de forma directa, a las familias".

Daniel Tortajada

El AMPA

Desde el AMPA declaran que "observamos cada día que las condiciones en las que trabaja el profesorado de nuestro centro, la inestabilidad de las plantillas, los ratios elevados, la carga de trabajo y la falta de reconocimiento profesional, tienen un impacto real y directo sobre la calidad de la educación que reciben nuestros hijos e hijas". "Un profesorado en condiciones adecuadas no es un detalle secundario: es la base de una escuela pública de calidad", añaden.

CEIP Nuestra Señora de Begoña. / Levante-EMV

Consecuencias del conflicto

En este sentido, la asociación "entiende y respeta" el derecho del profesorado a la huelga y también "reconocemos su compromiso diario con el alumnado, incluso en las circunstancias más difíciles". A su vez, afirman que "como familias, somos conscientes de que la prolongación de este conflicto tiene consecuencias directas sobre nuestros hijos e hijas, especialmente en una etapa tan importante como es primaria".

Arranca la huelga educativa en Morvedre / Levante-EMV

Por eso, desde el AMPA del CEIP Ntra Señora de Begoña, hace un llamamiento a la Administración educativa de la Comunitat Valenciana para que impulse, "con la máxima urgencia", un proceso de diálogo "real y efectivo" con los representantes del profesorado. "El diálogo no es una opción entre muchas: es la única vía posible para resolver este conflicto y garantizar el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas", agregan.

"La escuela pública es de todas y todos. Cuidarla es una responsabilidad compartida".