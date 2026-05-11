Arranca la huelga educativa indefinida en Morvedre
Los piquetes informativos en los institutos de secundaria inician una jornada marcada por la menor asistencia de alumnado
Numerosos profesores del Camp de Morvedre han cambiado hoy las carpetas por las pancartas, los pitos e incluso los megáfonos. De esta forma, los piquetes informativos en los institutos de secundaria han marcado el inicio de la huelga educativa en el Camp de Morvedre que reivindica mejoras salariales, por la calidad educativa y la defensa del valenciano.
El arranque de la jornada también ha estado marcada por la baja asistencia de alumnado, algo que se ha visto desde la Vall de Segó a diversos IES de los dos núcleos de Sagunt, como el Camp de Morvedre, el María Moliner, el número 5 y el Clot del Moro o el de Canet d' En Berenguer. "La gente está harta y está muy decidida a salir a la calle", resumía una profesora del Port de Sagunt.
Tras ello, los docentes tenían previsto acudir a la manifestación convocada en València por STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT y continuar sus protestas este martes, 12 de mayo, con una manifestación en el Port de Sagunt.
Demandas
Además de demandar un incremento salarial que rompa con 18 años de congelación de la parte autonómica del salario, los huelguistas demandan más recursos para la escuela pública, bajada de ratios, más plantillas de profesorado así como inversiones que permitan reformar los centros educativos y acondicionarlos a una realidad climática de calentamiento global.
Los casos más sangrantes de inversiones pendientes en el Camp de Morvedre son los de las reformas integrales previstas del centro de formación profesional CIPFP Eduardo Merello y el CEIP Santa Anna de Quartell. Pero, a la espera de la construcción de sus nuevos centros, también están en instalaciones provisionales en Albalat dels Tarongers, Benifairó de les Valls, Faura y Quart de les Valls. Otros siguen pendientes de nuevas construcciones, como la escuela de Benavites.
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