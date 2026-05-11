El 'Original Fest' cierra una edición de récord en Sagunt

El Original Fest ha cerrado su tercera edición en el Port de Sagunt con un "éxito rotundo, superando todas las expectativas y confirmando lo que el sector ya intuía", según aseguran desde la organización de este festival que da voz a grupos de la comarca y sus alrededores con canciones propias. El certamen se ha "asentado y empieza a ser un referente del pop rock en la escena valenciana y en menor medida, de la nacional", añaden.

Pese a las inclemencias meteorológicas que obligaron a cancelar las actividades de la mañana del sábado, el festival "demostró su "solidez organizativa y su capacidad de reacción, recuperando la normalidad el resto de la jornada", añaden. El balance, por tanto, no puede ser más positivo: "crecimiento exponencial de público y una producción técnica que nada tiene que envidiar a grandes eventos", afirman.

Original Fest 2026 / Original Fest

Más afluencia

Las cifras hablan por sí solas. Este año, el festival ha recibido a "unos 3.500 asistentes durante los dos días, lo que supone un incremento de un 17 %, aproximadamente, con respecto a la edición anterior. El ambiente durante las actuaciones principales fue de "auténtico lleno, rozando el aforo máximo permitido cada noche especialmente la jornada del sábado".

Afluencia en el Original Fest. / Original Fest

Mejoras

El equipo organizador ha apostado "fuerte" este año por la producción. Se estrenó un escenario principal con un sistema de audio mejorado, iluminación robótica de "última generación" y una pantalla LED central de alta definición que "ha sorprendido tanto a público como artistas".

En cuanto a lo artístico, la organización asegura que las 16 bandas que finalmente desfilaron por el escenario ofrecieron actuaciones "muy notables", con momentos "para el recuerdo"."Tanto crítica como público coincidieron en que el nivel medio del cartel fue el más alto de la historia del festival", agregan.

Escenario mientras actuaba Terror Cuplé. / Original Fest

La lluvia

El único momento adverso llegó el sábado por la mañana. La lluvia obligó, por razones de seguridad, a reorganizar las actividades programadas en esa franja horaria. La organización activó de inmediato "el protocolo de inclemencias", mantuvo informado al público en tiempo real y, tras apaciguarse la lluvia, reabrió el festival con "total normalidad" a las 18 horas.

El resto de la jornada se desarrolló sin incidentes, y a la hora central de la jornada, ya entrada la noche, congregó a una "masa de público que demostró que la ilusión por el festival estaba intacta". "No fue un bache, fue simplemente una prueba superada", declaraban desde el equipo organizador.

Escasa representación política

Algo que no pasó desapercibido para la organización fue la "(casi) total ausencia del alcalde, de los concejales del equipo de gobierno y de los ediles de la oposición durante todo el fin de semana. Ni el sábado ni el domingo, salvo alguna excepción aislada y efímera, se dejó ver representación política alguna en el recinto, ni siquiera para apoyar a las bandas locales o interesarse por el desarrollo de un evento que se ha convertido en el mayor escaparate cultural del municipio en lo que va de año", aseguran.

Aún así, sin entrar valoraciones políticas, sí apuntan que "la cultura no entiende de siglas", y que, en cualquier caso, "el festival seguirá creciendo".

Edición 2027

Animados por el resultado, los organizadores han confirmado que ya trabajan en la siguiente edición. El objetivo es "mantener la filosofía de música original que caracteriza al festival y seguir ampliando el cartel con más bandas, así como mantener la línea de crecimiento técnico".

"Esto no ha hecho más que empezar. El festival se ha asentado, ha cogido nombre y ahora es imparable", sentenciaba un miembro de la organización.