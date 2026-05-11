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La sanidad pública en el Camp de Morvedre, a debate en Sagunt

Compromís organiza una mesa redonda ante lo que ve una "alarmante situación de listas de espera y falta de personal"

Personas que se quejan sobre la situación de la sanidad.

Personas que se quejan sobre la situación de la sanidad. / Levante-EMV

Patricia Granell

Sagunt

La sanidad pública en el Camp de Morvedre centrará próximamente un debate en Sagunt. Compromís ha organizado una mesa redonda para abordar una situación que ve "alarmante" en cuanto a listas de espera "y falta de personal".

El acto contará con la participación del diputado y portavoz de Sanidad en Les Corts, Carles Esteve, Mari Carmen Casasus, delegada de Intersindical en el departamento de salud de Sagunt y Ricardo Fernández, vocal en el consejo de salud del Hospital de Sagunt y miembro de la junta directiva de la Confederación Valenciana de Asociaciones Vecinales CAVE-COVA.

El acto

El acto se llevará a cabo el próximo martes 12 de mayo a las 18.30h, en el salón de actos del centro cívico Antic Sanatori y será moderado por la portavoz local de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt, Maria Josep Picó.

En palabras del secretario comarcal de Compromís en el Camp de Morvedre, Emili Clemente: “Nos encontramos en una situación alarmante en nuestra comarca. La previsión falla, las deficiencias en infraestructuras y falta de personal es humillante, las listas de espera en atención primaria aumentan y, por lo tanto, la atención al paciente empeora. En Compromís, apostamos por un sistema sanitario público y bien financiado, con todos los recursos posibles al alcance de los profesionales que cuidan de nuestra salud”.

Coloquio de Sanidad Compromís.

Coloquio de Sanidad Compromís. / Levante-EMV

Declaraciones del secretario comarcal de Compromís en el Morvedre

“¿Por qué nos sirve un aumento de la partida presupuestaria de sanidad, si este incremento es para enriquecer a la sanidad privada por las derivaciones de pruebas de imágenes y plan de choque en las intervenciones quirúrgicas? ¿No es mejor invertir en tener más médicos con retribuciones más dignas y rentabilizar las inversiones en maquinaria (TACO, Resonancias, etc) con más turnos y más personal técnico?”, se cuestiona Clemente.

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“Invitamos a toda la ciudadanía a participar del coloquio, donde abordaremos un tema tan importante para nuestros vecinos y vecinas como es la situación de la sanidad pública en el Camp de Morvedre”, concluye el secretario comarcal de Compromís en el Camp de Morvedre, Emili Clemente.

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