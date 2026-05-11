Gilet instalará un sistema novedoso de aviso temprano contra incendios a través de la IA

Gilet trabaja en un proyecto novedoso para la prevención de incendios a través de la Inteligencia Artificial. Se trata de un sistema de aviso temprano que permite dar la voz de alerta a la población en caso de un posible fuego.

Este mecanismo, que el ayuntamiento pretende tener en funcionamiento antes de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, el verano, se instalará para dar cobertura a tres urbanizaciones de montaña: la Calderona, la Vidriera y el Clot del Oliver, que son las más alejadas del pueblo (4 kilómetros) y están ubicadas en un enclave repleto de vegetación, en zona de afección de la Sierra Calderona. "Algunas de las casas de estas zonas están prácticamente dentro de la montaña, por lo que el riesgo a sufrir las consecuencias de un incendio es mayor que en otras urbanizaciones, a lo que se suman, las dificultades de acceso, entrada y salida", explica a Levante-EMV el concejal de Medio Ambiente, Juanjo Melchor.

Los concejales Ureña y Melchor en una de las urbanizaciones / Daniel Tortajada

Detección temprana

Este novedoso dispositivo permite detectar de manera inmediata focos de calor, humo, y otros indicadores de la existencia de un posible incendio. En este caso, el sistema se activa poniendo en marcha un mecanismo de aviso temprano a la ciudadanía a través de una especie de alarma que incluye megafonía. Al mismo tiempo que se avisa a la población de la zona, el sistema envía otro mensaje de alerta tanto al ayuntamiento como a los distintos agentes y servicios de seguridad, necesarios en la intervención contra el fuego.

Con este operativo, el ayuntamiento quiere asegurarse una intervención rápida y eficiente "ya que en los incendios, el actuar de manera rápida es determinante", añadía Melchor.

La medida irá acompañada de un "plan de autoprotección" que consistirá en el reparto de guías a los vecinos, un manual sobre cómo se debe actuar en caso de detectar un fuego. Un documento que llevará implementado "instrucciones y planos de evacuación para saber por dónde deben salir, qué vías pueden utilizar y cómo deben hacerlo", comentaban desde el consistorio. A esto se sumarán varias charlas y un simulacro. "Estas urbanizaciones son un punto crítico al estar rodeados de masa forestal, por lo que las medidas de prevención y protección se hacen más que necesarias".

Bando

Este sistema tendrá también otros usos como bando, ya que el municipal no llega dada la distancia que existe entre estar urbanizaciones y el pueblo. Además, servirá de medio de comunicación interna para temas relacionados con las urbanizaciones y los vecinos.

Además de proteger a las personas, que "para nosotros es lo primero", no hay que perder de vista que Gilet está afectada por el parque natural de la Sierra Calderona y un incendio puede suponer un importante un desastre natural.

Uno de los fuegos que más alarma suscitó recientemente en la población se produjo en junio de 2023 cuando, como adelantó este diario, un rayo latente desencadenó las llamas en una zona boscosa y amenazó con extenderse por la urbanización del Balcón de la Peña Ahora, uno de los más aparatosos fue el de febrero de 2014 cuando se tuvo que desalojar de noche a dos urbanizaciones.