Huelga educativa: Amenazan con multas de 4.000 euros a un piquete informativo en Sagunt

La normalidad con la que ha trascurrido el inicio de la huelga educativa en el Camp de Morvedre no ha evitado un incidente a las puertas de un instituto de Sagunt cuando agentes de la Policía Nacional han amenazado con multas de 4.000 euros a cada uno de los docentes que estaban a las puertas del centro y sobrepasaban la veintena de personas.

Su argumento es que se trataba de una concentración no autorizada y que, por tanto, se les podía aplicar la denominada "ley mordaza", es decir, la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana.

Esto ha sido negado desde los sindicatos pues, como han confirmado desde la sección comarcal del sindicato STEPV, a los piquetes informativos no se les puede aplicar esa legislación.

Profesorado de Canet, en la estación, con una pancarta. / Levante-EMV

Aunque los agentes han llegado a identificar a una sindicalista, al final, los hechos no han pasado de una "amenaza" a los docentes que estaban a las puertas del IES Camp de Morvedre, como explican desde el STEPV a Levante-EMV.