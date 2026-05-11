Paso en Sagunt tras años de peticiones de una red de aseos públicos

El gobierno local de Sagunt ha dado un paso adelante tras años de peticiones de una red de aseos públicos. Lo ha hecho a dar luz verde al contrato de obras para la construcción de aseos públicos en el Mercado Municipal de Sagunt, con un presupuesto de licitación de 86.731,90 euros, IVA incluido. El objetivo es ponerlos a disposición de la ciudadanía durante la celebración de eventos tanto en la plaza Cronista Chabret, más conocida como la Glorieta, como en sus alrededores, como han explicado desde el consistorio.

La construcción de estos baños, que formarán parte de la red de aseos públicos del municipio y darán servicio a la ciudadanía cuando se celebren eventos en la Glorieta, es una de las propuestas que salieron elegidas en los Presupuestos Participativos municipales que impulsa la Concejalía de Participación Ciudadana. Además, intentará paliar la cantidad de orines que se registran en las calles cercanas al lugar cuando se realizan actos, a pesar de que la apertura de los aseos del mercado en un reciente evento masivo no evitara esos comportamientos incívicos, como informó Levante-EMV.

Cabe recordar que se trata de una petición ciudadana, principalmente impulsada por la Asociación de Vecinos La Victoria, en la que se apoyó también Iniciativa Porteña para demandar aseos en la Gerencia, aunque esta reivindicación parte de 2018, cuando se declaró a Sagunt como ciudad amigable con los mayores.

Los nuevos aseos se ubicarán en el ala suroeste del Mercado Municipal, en la parte del patio que da a la Glorieta más próxima a la esquina con la calle Joaquín Rodrigo, donde actualmente se encuentra un almacén en desuso y unos vestuarios.

Reivindicación de la Asociación de vecinos La Victoria. / Daniel Tortajada

Actuación

La actuación en esta parte del recinto será prácticamente integral, puesto que se demolerá el interior de los vestuarios y el almacén, retirando las instalaciones actuales, y se redistribuirán los espacios para dar cabida a tres aseos (femenino, masculino y para personas con movilidad reducida) con instalaciones y equipamientos renovados. Además, se cambiará el acceso, pues hasta ahora se accedía desde el patio por una única puerta y a partir de ahora se hará desde la plaza Cronista Chabret, con una puerta diferenciada para cada servicio.

Así, se renovarán revestimientos, pavimentos, carpintería interior, redes de evacuación y de suministro de aguas, instalación eléctrica y de alumbrado, fachadas, con carpinterías en aluminio y sistemas de evacuación de lluvias. También se dotarán de ventilación los servicios y se impermeabilizará la cubierta, retirando las tejas y volviéndolas a poner después sobre la placa asfáltica que se colocará. Asimismo, se sanearán las viguetas y se pintará el techo.

Foto de archivo de baños en el paseo marítimo. / Daniel Tortajada

El aseo masculino irá equipado con dos cabinas con sendos inodoros y un lavabo doble. El femenino contará con tres cabinas, cada una con un inodoro y un lavabo doble con dos grifos. En el caso del baño para personas con movilidad reducida, contará con el mismo equipamiento, pero será individual y estará adaptado; el inodoro y el grifo tendrán un diseño especialmente pensado para facilitar la accesibilidad, el espejo será reclinable y, además, incorporará adicionalmente dos asas de baño abatibles y un dispositivo de llamada de asistencia. Las tres instalaciones contarán con los elementos propios de estos servicios.

Tres meses

La contratación se llevará a cabo por el Sistema Dinámico de Adquisición, que permite agilizar y simplificar este tipo de trámites, cuando se trata de intervenciones frecuentes, gracias a la creación de un listado de proveedores homologados inscritos previamente y que está abierto a cualquier empresa. El plazo de ejecución de la obra está previsto en tres meses.