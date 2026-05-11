Seguimiento "masivo" de la huelga educativa en Morvedre

El inicio de la huelga educativa en el Camp de Morvedre se ha notado en muchos centros, tanto por la ausencia de profesorado como por la menor asistencia de alumnado. En una jornada sin incidentes y solo una amenaza de multas de 4.000 euros a varios profesores que participaban en un piquete informativo, la convocatoria ha tenido un seguimiento "masivo e histórico", según fuentes sindicales, que lo cifraban "por encima del 70-75%" y lo elevaban a más del 80% en la mayoría de institutos de secundaria.

También la movilización ha dejado más vacías las aulas pues desde CCOO se calcula que ha acudido alrededor del 30% a los institutos. "Especialmente han acudido de los dos primeros cursos de la ESO; si bien en otros niveles, incluido segundo de Bachillerato, más del 95% han secundado la huelga y no ha ido a clase", explicaba a Levante-EMV Francesc Cayo.

Tortajada

Entre el profesorado, incluso ha habido centros donde la adhesión ha sido del 100% del personal que no debía hacer servicios mínimos ni estaba de baja, como el CEIP Mediterrráneo del Port de Sagunt o el CEIP Santa Anna de Quartell. La apuesta decidida por la huelga era tal en algunos lugares que en el CEIP Palància de Algímia d'Alfara se han sorteado los servicios mínimos.

En otros, la cifra de docentes en huelga superaba el 80% como el CEIP María Yocasta del Port de Sagunt, el IES La Vall de Segó, el CEIP Vilamar del Port de Sagunt, el Sierra Calderona de Gilet y el IES Canet d' en Berenguer, según datos del STEPV.

Arranca la huelga educativa en Morvedre / Levante-EMV

La adhesión ha llegado a cerca del 80% en el IES Clot del Moro de Sagunt mientras en el IES María Moliner era del 70%, el IES Jaume I se quedaba en un 66%, al igual que en la sección del IES Clot en Algímia d'Alfara, y en el CEE Albanta llegaba al 50%, añadían desde este sindicato y CC OO.

Reflexiones

Por ello, tras las cifras oficiales dadas por la Conselleria, desde la permanente del STEPV en el Camp de Morvedre se hacía una lectura clara: "Los datos que da la consellera demuestran una vez más que falsea la realidad de las aulas", aseguraba Ester Roca.

Más conciliador se mostraba el representante comarcal de CCOO. "El seguimiento ha sido histórico en todo el País y más en esta comarca, en comparación con otras. Esperemos que la conselleria reaccione pronto y acceda a negociar de una forma seria".