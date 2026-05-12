La huelga educativa saca a la calle a más de 2.500 personas en el Port de Sagunt

El malestar de cientos de docentes en huelga indefinida ha tomado hoy las calles del Port de Sagunt. Se han concentrado en una de las manifestaciones más numerosas de los últimos años con aproximadamente 2.600 participantes, según los sindicatos convocantes.

Con pancartas llenas de mensajes como "Sí al valencià", "No a la muerte de la educación pública" o "Per una escola pública i de qualitat", docentes, alumnado, familias y algunos concejales han querido expresar la indignación en esta segunda jornada de huelga indefinida en la enseñanza pública que ha vuelto a vaciar numerosos centros de la comarca pues el seguimiento se ha mantenido por encima del 80% en muchos centros, según los datos del STEPV, CC OO y UGT.

Precisamente, profesorado llegado de distintos puntos del Camp de Morvedre y también de algunos centros del Alto Palancia y de la Plana Baixa, se ha unido en esta protesta que se ha realizado desde el Triángulo Umbral hasta la Alameda del Consell y ha llegado precedida de un macropiquete informativo celebrado a las puertas del IES Eduardo Merello.

El Malestar

El descontento de los asistentes se ha podido palpar en el ambiente. "Estamos hartos y no bajaremos nuestras demandas", resumía la delegada del STEPV en el Camp de Morvedre, Ester Roca.

"El Port de Sagunt es un punto neurálgico de batalla del País Valenciano", argumenta Daría Del Amo, de la permanente de UGT, quién además declara que los docentes tienen una "situación dramática con respecto al resto del país. Nos faltan recursos de todo tipo, plantillas cada vez más recortadas, infraestructuras que se caen, ratios sobrepasadas". Todo esto, asegura, sin recibir respuestas por parte de la Conselleria. "No podemos más. Necesitamos una respuesta de la Administración que no quiere hablar con nosotros", añade.

Daniel Tortajada

Segundo de bachillerato

Los profesores coinciden en una misma idea: "Hay que reivindicar la educación pública y de calidad porque queremos que bajen los ratios y también queremos una inclusión real de nuestro alumnado", comenta Isabel Martí, del IES Almenara. Con relación al alumnado, asegura que sí será evaluado. "De una forma u otra, pero se hará" y, con respecto al de segundo de bachillerato, ha insistido en que "Conselleria se ha guardado las espaldas en segundo de bachillerato para hacer la huelga lo menos efectiva posible". "Los más preocupados, después de ellos, somos los profesores, no creo que haya ninguno que de clase a segundo de bachillerato que antes de venir aquí a hacer huelga no se haya dejado todo listo para poder evaluar", ha añadido Jonai Daniel, del IES Altos Hornos.

Más docentes y mejoras salariales

Además de demandar mejoras en los ratios y en las infraestructuras educativas, piden que "se aumente la plantilla de docentes, sobre todo para el tema de apoyo a la inclusión, ya que, para que haya inclusión real tiene que haber una dotación de personal", ha declarado Juan José López, del CEE Albanta-Sagunt.

"Durante muchos años se han estado congelando los sueldos y también parte de la paga extra se nos ha visto reducida y queremos que los sueldos se ajusten a la época actual donde todo sube, menos los sueldos de los trabajadores", ha concluido López.

La manifestación ha concluido con intervenciones espontáneas que han ratificado la disposición de mantener la lucha. De hecho, los sindicatos han asegurado que "si la huelga sigue, no se descartan nuevas manifestaciones, encierros o concentraciones".