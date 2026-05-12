Todo listo para la décima carrera solidaria por el cáncer de mama en Sagunt

La Asociación de Mujeres y Hombres Afectados por Cáncer de Mama de Sagunt y Comarca (Amuhcanma) celebrará este domingo 17 de mayo la décima edición de su ya tradicional Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama, una cita deportiva y solidaria plenamente consolidada en el calendario comarcal y que volverá a reunir a centenares de personas en el Port de Sagunt creando una auténtica marea rosa para poner en relieve la necesidad de invertir contra esta auténtica lacra social.

El objetivo

La prueba tiene como principal objetivo dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos destinados a la investigación contra el cáncer de mama, un ámbito fundamental para continuar avanzando en tratamientos, detección precoz y calidad de vida de las pacientes. En el caso concreto de esta carrera los fondos obtenidos son entregados a Incliva, para el estudio de cáncer de mama (triple negativo y cáncer metastásico). Y a la fundación Fisabio, para la recogida de datos para los diferentes estudios del cáncer de mama en el Hospital de Sagunt.

Carrera solidaria cancer de mama en Sagunt de otro año. / Levante-EMV

Desde la organización han querido destacar la importancia de mantener el elevado grado de implicación social que ha acompañado esta iniciativa desde sus inicios. En este sentido, hacen un llamamiento a la ciudadanía de toda la comarca para volver a participar activamente en una jornada marcada por la solidaridad, la convivencia y el compromiso colectivo.

Los horarios de la carrera

La carrera absoluta comenzará a las 10.30 horas y estará precedida por una carrera infantil a las 10.00 horas. El recorrido, de 5 kilómetros, partirá desde el Triángulo Umbral y discurrirá por diferentes avenidas y el paseo marítimo del Port de Sagunt.

Cómo inscribirse

La inscripción tiene un coste de 12 euros e incluye, como es habitual, la camiseta y la mochila del corredor. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción de manera online a través de sportmaniacs.com, así como presencialmente en la sede de Amuhcanma, hasta este miércoles 13 de mayo de 18.00 a 20.00 horas.

El recorrido transcurre por la avenida 9 de Octubre desde el Triángulo Umbral, llega al Horno Alto, sigue dirección a la zona del Pantalán, recorre parte del paseo marítimo y regresa al Triángulo Umbral.

La recogida de dorsales y la bolsa de corredor será el viernes 15 de mayo de 18 a 20 horas y el sábado 16 de 10 a 20 horas en la sede de Amuhcanma. También se podrán recoger el mismo día de la prueba hasta una hora antes del inicio.

La décima edición de esta carrera solidaria aspira nuevamente a convertir cada paso en un gesto de apoyo a quienes luchan contra la enfermedad y en una contribución directa a la investigación, clave para seguir avanzando frente al cáncer de mama. Todo un reto para la sociedad local que cada vez se muestra más concienciada en apoyar estas causas a través de las carreras, según explican desde Amuhcanma.