Así es el torneo 'siderúrgico' que unirá en Sagunt a tres ciudades españolas

La planta de ArcelorMittal en Sagunt conmemora este año su 50 aniversario desde la inauguración del Tren de Laminación en Frío, un hito que tuvo lugar el 2 de diciembre de 1976 y que marcó un antes y un después en la industria siderúrgica y en el municipio. Con motivo de esta efeméride, la dirección de la compañía ha impulsado un programa de actividades dirigido a todos los públicos: empleados, familiares, ciudadanía e instituciones.

Entre las propuestas más destacadas figura un evento que conecta con otra de las entidades históricas de la localidad: el CBM Puerto Sagunto, que este año celebra su 75 aniversario. Así, la relación entre el club de balonmano y la empresa acerera, heredera de los Altos Hornos del Mediterráneo, ha dado lugar a la organización de un torneo siderúrgico que busca rendir homenaje a ese vínculo.

Las actividades

El torneo se celebrará este sábado 16 de mayo por la tarde en el pabellón Port de Sagunt y reunirá a tres equipos con una estrecha relación con la tradición siderúrgica del país: Avilés, Barakaldo y Sagunt. La iniciativa nace como un reconocimiento a los lazos históricos que han permitido la convivencia y el desarrollo conjunto de la empresa y el club rojiblanco.

ArcelorMittal. / Levante-EMV

Como antesala al encuentro deportivo, la jornada arrancará al mediodía con un acto de convivencia. Trabajadores de ArcelorMittal Sagunto, sus familiares, socios del CBM Port de Sagunt y las delegaciones llegadas desde Asturias y el País Vasco compartirán una paella de germanor en las inmediaciones del pabellón. Este encuentro pretende reforzar los vínculos entre las entidades participantes y dar mayor relevancia a una celebración que trasciende lo deportivo.

"Sentimiento de pertenencia"

El director de la planta, Héctor López, ha subrayado el valor simbólico de esta conmemoración y el papel de las personas en la historia de la empresa: “Cumplir 50 años no solo habla de nuestra capacidad industrial, sino del fuerte sentimiento de pertenencia que comparten quienes han formado y forman parte de ArcelorMittal Sagunt. Nuestra historia está profundamente ligada a la del territorio y a entidades como el CBM Port de Sagunt, con quienes mantenemos una relación excelente que queremos seguir fortaleciendo”. Asimismo, López ha animado a la plantilla a implicarse activamente en los actos programados: “Invitamos a todos nuestros empleados a participar tanto en la paella de hermanamiento como en el torneo. Son momentos para compartir, reconocer lo que somos y seguir construyendo juntos nuestro futuro”.

Plantilla del Fertiberia BM Puerto Sagunto. / Pepa Conesa

El presidente del CBM Puerto Sagunto, Carlos Argente, ha puesto en valor la estrecha relación histórica entre el club y la industria: “Para un club que cumple 75 años y que se fundó con el nombre de Altos Hornos, la vinculación con la industria siderúrgica le viene de nacimiento. Formar parte del 50 aniversario de ArcelorMittal es algo que entronca con nuestro ADN más profundo”. En este sentido, Argente agradece a ArcelorMittal "que podamos celebrar juntos estas dos efemérides a través del Torneo Siderúrgico, y desde luego ser anfitriones de otros dos clubes arraigados a la siderúrgica española como son Avilés y Barakaldo. Es motivo de orgullo y sentido de pertenencia a la tradición del hierro y el acero que han forjado parte del espíritu combativo del club”.