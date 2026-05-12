El Consell garantiza el fin de la urbanización de Parc Sagunt II en "tiempos adecuados"
El gabinete de Juanfran Pérez Llorca defiende el cumplimiento de los calendarios fijados, especialmente con la plataforma intermodal
«Desde Espais Econòmics Empresarials (EEE), como agente urbanizador, junto a contratistas y demás agentes implicados, se insiste en el compromiso de cumplir los calendarios fijados y garantizar la finalización de las obras en los tiempos adecuados». Así explican desde la Presidencia de la Generalitat en palabras a Levante-EMV el estado de la urbanización y demás infraestructuras relacionadas con el desarrollo de Parc Sagunt II.
Estas fuentes detallan que la dotación de los servicios urbanos al polígono sobre el que ya se eleva la gigafactoría de PowerCo «avanza conforme a los hitos establecidos», pese a que recientemente se ha sabido que la previsión de terminar estos trabajos en agosto se ha retrasado hasta diciembre. Desde Presidencia insisten en que «tanto el desarrollo de las zonas industriales como la ejecución de la plataforma intermodal mantienen los plazos previstos», pese a las dificultades que han implicado «los episodios meteorológicos adversos y las incertidumbres del escenario internacional».
Depuradora
Sin pistas de las dos empresas que presentaron oferta por sendas parcelas en la última licitación, que todavía están pendientes de adjudicar, desde el gabinete de Juanfran Pérez Llorca precisan de otras infraestructuras que «la nueva estación depuradora, promovida y gestionada por la Epsar, ya ha empezado la construcción con un plazo estimado de ejecución de dos años».
Mientras dejan en manos de Red Eléctrica la responsabilidad de tener a tiempo la segunda subestación que esta compañía tiene comprometida en este entorno, del centro de Formación Profesional Campus Battery, impulsado por la Conselleria de Hacienda y Economía, apuntan que «ya ha superado la fase de licitación y adjudicación. En estos momentos se encuentra en el paso previo al inicio de las obras».
Plataforma intermodal
Sobre la plataforma intermodal, que supone uno de los grandes atractivos de Parc Sagunt II, desde la Generalitat explican que «continúa su progresión conforme al calendario, con la infraestructura ferroviaria muy avanzada y los trabajos centrados actualmente en la urbanización y electrificación del entorno».
Nuevas inversiones
Así, «el desarrollo de Parc Sagunt II mantiene una evolución alineada con los plazos comprometidos, consolidando la ejecución de las obras como uno de los ejes del proyecto. Pese a los condicionantes externos, los avances permiten sostener el calendario previsto, reforzando tanto la credibilidad del proceso urbanizador como la capacidad para acoger nuevas inversiones en un horizonte temporal cierto».
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