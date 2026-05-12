Descubre el cartel de primer nivel del nuevo 'Segó Folk' en Benifairó de les Valls

Segó Folk reunirá el próximo mes de octubre en Benifairó de les Valls propuestas destacadas de la música de raíz valenciana actual: La Maria, Carraixet, Tres Fan Ball, Lairó y La Xinta Rodera.

La programación ofrecerá un recorrido por diferentes maneras de entender el folk valenciano, desde la renovación contemporánea del canto tradicional hasta la memoria histórica de la música en valenciano, el baile popular y las propuestas familiares vinculadas a la transmisión oral.

Los artistas

Entre las artistas participantes destaca La Maria, una de las voces con mayor proyección de la nueva música de raíz. La artista ha sido reconocida con tres galardones en los Premis Ovidi 2023, mejor artista revelación, mejor canción y mejor producción y arreglos, y también en los Premis Carles Santos 2023, donde obtuvo el reconocimiento como artista revelación, además del premio al mejor diseño vinculado a 'L’Assumpció'.

Con su nuevo trabajo, Robina, ha consolidado su proyección estatal con nominaciones a los Premios MIN 2026, en la categoría de mejor álbum de música de raíz, y a los Premios de la Academia de la Música de España 2026, en la categoría de Mejor Álbum Folclórico.

Cartel de La Maria. / Levante-EMV

La programación también contará con Carraixet, grupo histórico de la música en valenciano con más de cincuenta años de trayectoria. La formación aporta una dimensión patrimonial e intergeneracional al proyecto, tras una larga carrera vinculada a la defensa de la lengua, la cultura popular y la canción valenciana. El grupo fue reconocido con el Miquelet d’Honor 2023, galardón que pone en valor su compromiso cívico y cultural.

Otro de los ejes de Segó Folk será Tres Fan Ball, formación con 30 años de trayectoria vinculada a la recuperación y difusión del repertorio tradicional. El grupo representa una manera de entender la música de raíz en la que la música, el baile y la participación popular forman parte de una misma experiencia.

Su propuesta parte del baile, de la transmisión oral y de la práctica comunitaria, y convierte cada concierto en un espacio vivo de relación entre músicos, bailarines y público.

Durante el concierto de Tres Fan Ball también participará la Escola de Danses de Faura, que intervendrá en la propuesta para reforzar el vínculo entre música en directo, baile tradicional y transmisión cultural desde el territorio.

Para la familia y los más pequeños

La parte familiar e infantil de la programación estará representada por Lairó y La Xinta Rodera, dos propuestas que acercan la música de raíz a nuevos públicos a través de la participación, el juego, la fiesta y la cercanía.

Su presencia permitirá ampliar el público de Segó Folk y reforzar la transmisión de repertorios populares entre las nuevas generaciones.

Con esta programación, Segó Folk quiere reivindicar la vigencia de la música de raíz valenciana y mostrar la diversidad de una escena donde conviven artistas premiadas, grupos históricos, formaciones de baile y propuestas familiares. El proyecto plantea una mirada plural e intergeneracional sobre el folk valenciano, con Benifairó de les Valls como punto de encuentro.

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La iniciativa está organizada por Afers Culturals y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, con el objetivo de situar al municipio como un espacio de programación, difusión y reivindicación de la música de raíz valenciana.