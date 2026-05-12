La factura de las expropiaciones en Parc Sagunt II se encarece en 330.000 euros en una semana

Las sentencias en las decenas de procedimientos abiertos por las expropiaciones de Parc Sagunt II no paran. Después de que las cuentas desde Espais Econòmics Empresarials (EEE) fueran de un máximo de 800 demandas, la sociedad participada al 50 % por el Estado y la Generalitat reconoció hace un mes que ya se habían resuelto 17, a las que se han unido otras nueve en menos de una semana que confirman los pronunciamientos más recientes.

Obras de urbanización en Parc Sagunt II. / Daniel Tortajada

Este último bloque de fallos, emitido desde la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, coincide en reducir el tipo de capitalización del 1,82 % aplicado en el proyecto de expropiación por tasación conjunta de Parc Sagunt II hasta el 1,5 %. Según la legislación, este porcentaje se extrae del «valor promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha».

Tipo de capitalización

Así, EEE cogió como referencia los ejercicios 2018, 2019 y 2020, pero, según la tesis de los antiguos propietarios, avalada reiteradamente por los tribunales, debería haber utilizado 2019, 2020 y 2021. Este tipo de capitalización favorece a los expropiados cuando más bajo es, de tal forma que una estimación sobre el impacto de estas décimas porcentuales en los cerca de 5,6 millones de metros cuadrados sobre los que se extiende Parc Sagunt II superaría los 10 millones de euros. Cabe recordar que la estimación inicial sobre el coste de la adquisición de los terrenos rondaba los 56,2 millones de euros.

Para más allá de los cálculos, que el TSJ ha derivado al jurado provincial de expropiación, para que actualice la tasación caso por caso, las últimas nueve sentencias imponen el pago de cerca de 530.000 euros a favor de la Comunidad de Regantes de Sagunt. Esta compensación responde a las construcciones, principalmente acequias, pero también una nave, cerramientos y algún muro, por los que EEE había abonado algo menos de 200.000 euros, una diferencia de casi 330.000 euros.

Construcciones

En este caso, el jurado de expropiación había fijado un precio de 12,88 euros por metro lineal de acequia, pero los últimos pronunciamientos judiciales lo elevan hasta los 51,66 euros, al atender las reivindicaciones de los regantes.

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Valor de reposición

En este punto, sus argumentos se centraban en el valor de reposición, sobre el que señalaban que «es evidente que no es lo mismo reponer una acequia de un paso de un metro de ancho, con sus dos cajeros de hormigón y su solera, que una acequia de 40 centímetros de paso interior. Lógicamente, el material empleado para la reposición será menor, la mano de obra empleada también, luego su valor de reposición siempre será menor. Sin embargo, el jurado valora por igual todas las acequias, ya sean de 40 centímetros, 50, un metro o 1,5 metros de anchura».