La luz del Mediterráneo inspira un nuevo festival cultural en Canet

La luz del Mediterráneo como fuente de inspiración es la esencia del festival ‘Lúmina’, que se llevará a cabo en Canet d'en Berenguer durante este mes de mayo. "El Canet de siempre, como nunca se ha visto". Así lucirá la localidad de Camp de Morvedre durante esta cita artística, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, con carácter gratuito, orientado a las familias y con una finalidad cultural.

Este espectáculo de luces que se desarrollará en cinco puntos de la localidad con la combinación de pantallas LED y proyecciones tiene como objetivo poner en valor la cultura y las tradiciones de este municipio costero donde la luz es uno de sus principales atractivos. "Una manera nunca vista de reivindicar nuestro patrimonio y nuestra historia”, explicó el alcalde de la localidad, Pere Antoni.

Aunque iniciativas como esta se han llevado a cabo de manera puntual en la Comunitat Valenciana, normalmente se limitan a un único espacio. Lúmina Canet, explican desde Wattussi Producciones se fija en el modelo de itinerario nocturno de la Fête des Lumières de Lyon, el Amsterdam Light Festival o el Festival of Lights de Berlín. Es decir, un formato más dinámico, con más contenido, y pensado para conectar distintos puntos de la ciudad para que los y las visitantes se desplacen por ella y tengan así una experiencia turística más completa, ya que les permite, además de disfrutar del espectáculo, conocer su destino.

“El proyecto ‘Lúmina Canet’ forma parte de nuestro plan para desestacionalizar la oferta turística, potenciando eventos en fechas en las que no hay un exceso de asistentes, y explorando distintos terrenos, como puede ser la cultura, para atraer a un nuevo perfil de visitantes", añadía Pere Antoni.

De la historia al futuro en cinco pasos

El espectáculo Lúmina Canet, que se tendrá lugar el 22 y 23 de mayo, comenzará cada día (viernes y sábado) a las 20:30 h y se prolongará hasta las 00:30 del día siguiente. El recorrido se compone de cinco paradas que comienzan junto a la playa (Plaza de los Pescadores) y asciende hacia el centro histórico (Faro, Sant Pere, Casa de los Llanos), concluyendo en el Auditorio Municipal. La distancia total del itinerario es cómoda y accesible a pie para público familiar, con una duración estimada de 90 a 120 minutos, y podrá visitarse en el orden que cada cual prefiera.