Denuncian "sobrecarga laboral" en el Servicio de Ayuda a Domicilio en Sagunt

La situación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Sagunt ha vuelto a ser cuestionada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en el Camp de Morvedre y Alto Palancia, por mucho que la empresa que presta el servicio defienda su gestión y "que cumple todos los aspectos de la legislación laboral".

Las quejas

Tal y como aseguran desde el sindicato, las trabajadoras se ven obligadas a realizar funciones que "no les corresponden". Según apuntan, "aunque sus labores están estrictamente definidas por el Programa Individual de Atención (PIA), el desconocimiento social hace que en los domicilios se les exijan tareas ajenas a sus competencias ante la pasividad de la empresa, que las deja solas frente a las familias para confrontar estas demandas". Por ello, CCOO insta a la empresa Carelive S.L. a evitar "los abusos hacia sus trabajadoras, porque el SAD es un servicio centrado en la persona y las trabajadoras también lo son".

Pese a que el objetivo de la plantilla es fomentar la autonomía de la persona dependiente, en el sindicato aseguran que también se enfrentan a "situaciones en las que les exigen que laven cortinas, planchen la ropa de toda la familia o las traten como empleadas del hogar y no como una auxiliar sociosanitaria".

A lo que califican en CC OO como una "injusta sobrecarga de trabajo" se suma, a su juicio, "la constante inseguridad económica provocada por las variaciones mensuales en sus salarios, una situación insostenible que podría desencadenar el abandono masivo del sector y poner en grave peligro la continuidad de un servicio que es vital para cientos de personas dependientes".

Personal sociosanitario con una persona mayor. / Carelive.

Ante esto, la secretaria general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Camp de Morvedre y Alto Palancia, Minerva Almor, considera: "es imprescindible abrir un proceso de concienciación y pedagogía social sobre qué es el SAD y cuáles son los límites y funciones de las personas trabajadoras, que por cierto, marca el PIA y el pliego de condiciones del ayuntamiento”.

Visión de la empresa

Además de asegurar a Levante-EMV que en Sagunt "es del único municipio que reciben quejas", desde la empresa Carelive S.L. afirman que "habrá cosas dentro de la actividad que, evidentemente, podríamos mejorar, pero en líneas globales estamos haciendo un servicio que dista mucho de lo que quiere reflejar CCOO".

En relación a las necesidades de los usuarios, la empresa asegura que “las tareas a realizar a un usuario vienen determinadas por su situación de dependencia y son las que el personal técnico municipal, con la ayuda de nuestro personal, consideran que necesarias para mejorar su calidad de vida. Por tanto, hay una combinación entre las labores de ámbito personal como acostar, levantar, ducha, etc. y, por otro lado, las tareas del hogar: cocinar, planchar, barrer... Hay casos en los que hay bastante más tareas de ámbito personal que de hogar, y otros que al revés, y se necesitan más labores del hogar."

A esto, como empresa añade: "Nos gustaría que todo fuese tareas de ámbito personal, y es cierto que existen situaciones en la que las tareas del hogar son elevadas y las personas auxiliares (cuidadoras) reivindican una corrección en ese sentido. Y en eso hacemos todo lo que está en nuestra mano para que exista un mejor equilibrio en las tareas. De todas formas esto es una circunstancia que les ocurre a todas las personas auxiliares en todos los servicios de esta naturaleza, no solo en Sagunt". Ahora, dicen entender la petición "puesto que las personas auxiliares han tenido que obtener una titulación y estiman que han estudiado no para hacer tareas del hogar"; aunque añaden: "Pero al final, es la dinámica de un servicio de atención a una persona dependiente, que tienes que hacer lo que más sirva para que tenga más calidad de vida".

Las condiciones laborales

Desde CCOO también se denuncia la falta de estructuras básicas de prevención laboral. A día de hoy, afirma que las trabajadoras continúan sin contar con un Comité de Seguridad y Salud que vele por "garantizar unas condiciones laborales adecuadas en un trabajo especialmente expuesto" tanto física como psicológicamente. En este sentido, desde la empresa encargada del SAD aseguran entender las quejas y que este comité se constituirá la próxima semana.

A ello se suman las quejas por los cálculos del kilometraje, que "no se ajustan a la realidad geográfica de los desplazamientos diarios que realizan entre domicilios", así como otras irregularidades relacionadas con las nóminas y la organización del servicio. Cuestiones que ya han trasladado a la Inspección de Trabajo.

Un malestar creciente

El malestar de las trabajadoras ya se pudo palpar el pasado marzo en una concentración ante el consistorio para reclamar la municipalización del servicio y denunciar incidencias.

Desde CCOO Camp de Morvedre y Alto Palancia, su secretario general, Sergio Villalba, reconoce públicamente la profesionalidad, humanidad y compromiso de las trabajadoras. “No se puede seguir normalizando la precariedad en un sector que cuida diariamente de nuestros mayores y personas dependientes. Defender unas condiciones laborales dignas para estas profesionales es también defender la calidad del servicio que recibe la ciudadanía”, ha aseverado.

La situación

El sindicato advierte de que la situación "sigue siendo preocupante" y recuerda que "las denuncias presentadas ante la Inspección de Trabajo son consecuencia directa de una problemática que lleva años enquistada". Asimismo, no descarta futuras concentraciones y movilizaciones si no se adoptan medidas reales para corregir las "deficiencias denunciadas".

Aún así, la empresa encargada del SAD concluye en que "esto no representa la realidad de la plantilla, no se está haciendo mal." Además, asegura que en la última reunión con la plantilla "fue muy amena y muy cordial, concluimos en que había que mejorar constantemente y que les invitaba a la gestión. Estamos convencidos de que la labor que hacen las personas auxiliares es muy buena y la que llevan a cabo las coordinadoras del servicio, también".