Sagunt reclama un título único de transporte para facilitar la movilidad con Castelló

La intermodalidad entre Sagunt, Port de Sagunt y Castelló de la Plana está cerca de ser una realidad después de que en el pasado pleno el Ayuntamiento de Sagunt haya aprobado, por unanimidad, la moción presentada por Compromís de solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el estudio de la misma con la creación de un título único: Cercanías, transportes urbanos de los municipios castellonenses y líneas de autobús autonómicas. Además de eso, se instará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a redactar y aprobar, con máxima celeridad, el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), como marco necesario para iniciar la actuación del Plan de Movilidad Metropolitana del Área de Valencia conforme al nuevo contexto normativo.

Más acuerdos

Del mismo modo, se acordó la enmienda presentada por el Partido Popular de instar a la Generalitat Valenciana a tramitar e impulsar la redacción, tramitación y aprobación del Plan de Movilidad Metropolitana del Área de Valencia (PMoMe), adaptado al contexto actual y a la normativa vigente, como instrumento estratégico de planificación de la movilidad metropolitana. Igualmente, se reclama a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el refuerzo de las frecuencias, la capacidad, la fiabilidad y la coordinación de los servicios de Cercanías, MetroValència y autobús metropolitano, con especial atención a los desplazamientos cotidianos entre municipios del área metropolitana.

Otro de los acuerdos aprobados fue el de requerir el Ayuntamiento de Castelló de la Plana el análisis de la creación de este título único, junto con el resto de las Administraciones responsables en materia de sostenibilidad. Y el impulso para crear una Comisión de Trabajo para incrementar la intermodalidad del transporte público Sagunt-Castellón con participación del Gobierno central, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló y la Universitat Jaume I.

Tren de Cercanías dirección Castelló de la Plana. / Daniel Tortajada

También se ha pactado la enmienda de Iniciativa Porteña de pedir a la Generalitat Valenciana que estudie la puesta en marcha de dos líneas de autobús entre los núcleos de Port de Sagunt y Sagunt con la Universitat Jaume I y el Campus Burjassot-Paterna de la Universitat de València. Y comunicar estos acuerdos a los Rectorados de la Universitat Jaume I y Universitat de València.

Por último, se ha aprobado instar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a incluir en el plan de inversiones 2026-2030 para Cercanías Comunitat Valenciana el proyecto de tren de Cercanías hasta Port de Sagunt.

La moción

La moción de Compromís, defendida por Maria Josep Picó, expone que el transporte público en el área metropolitana de València es "esencial para garantizar la movilidad cotidiana de la ciudadanía, reducir la congestión viaria, avanzar en sostenibilidad y mejorar la conexión entre municipios".

En los últimos años "se han hecho evidentes las carencias en frecuencias, capacidad, puntualidad, coordinación horaria, intermodalidad y cobertura territorial, especialmente en los desplazamientos entre municipios, en el acceso a centros de trabajo, estudios, sanidad y servicios, y en determinadas franjas horarias".

Por estos motivos, resulta "necesario reforzar una visión metropolitana de la movilidad, con una mejor coordinación entre Administraciones y una apuesta decidida por el transporte público, la accesibilidad universal y la conexión equilibrada entre pueblos y ciudad".

La intermodalidad con Valencia ya existe, una reivindicación histórica del Área Metropolitana de Valencia. Aun así, la ciudad de Sagunt muestra una "importante necesidad" de avanzar en intermodalidad también en dirección a Castelló de la Plana. Tanto por motivos de "movilidad sostenible como por razones económicas y de eficiencia en el tiempo de los trayectos que tiene que realizar la ciudadanía". Especialmente relevante es el caso de la población "que estudia o trabaja en la Universitat Jaume I, entre otros lugares públicos o empresas privadas".

En cuanto a la situación de los campus universitarios y nuestra ciudad, también destaca la necesidad de "conectar nuestro municipio en autobús con la Universitat Jaume I y el Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València".