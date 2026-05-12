Sagunt defiende el reconocimiento de las personas técnicas de educación infantil

La dignidad y el reconocimiento del colectivo de personas técnicas de educación infantil (TEI) de 0 a 3 años ha sido defendida en una moción aprobada por el pasado pleno ordinario del ayuntamiento de Sagunt.

Qué se pide

Mediante este acuerdo se exige la negociación de convenios colectivos para que no sean únicamente trámites, sino herramientas de protección real. Asimismo, se considera necesario un marco normativo que proteja la salud física y mental de las TEI, estableciendo protocolos contra el agotamiento emocional (bournout) y medidas ergonómicas en un colectivo feminizado.

Asimismo, se reclaman salarios justos y el reconocimiento de la responsabilidad. Es decir, se considera urgente acabar con la brecha salarial que sufre este sector. Se reivindican salarios dignos que reconozcan la alta responsabilidad que implica educar y cuidar en las etapas más primerizas. “No es aceptable que profesionales cualificadas de 0 a 3 años perciban retribuciones que apenas lleguen al mínimo legal, ignorando su validez social y pedagógica”.

También se pone de manifiesto la necesidad de un cambio de paradigma institucional y social, es decir, entender a las TEI como educadoras, no como personal asistencial. Se exige que tanto la Generalitat Valenciana como las patronales del sector reconozcan y valoren la labor educativa que se realiza en las aulas.

Además, se reivindica la educación de calidad mediante la bajada de las ratios en todas las aulas, así como la implantación de la pareja educativa, garantizando que ningún profesional se encuentre solo ante la complejidad del aula.

. / Ayuntamiento de Sagunt

Mejoras laborales

Por otro lado, se reclama que la escuela inclusiva es una quimera si no se dota de recursos, por lo que se exigen garantías para atender las necesidades específicas de apoyo educativo con más personal especializado de apoyo en cada centro.

Se pide también la equiparación del calendario laboral, las horas lectivas y complementarias de las TEI con las del segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. Se reivindica una jornada justa, con los mismos derechos de descanso y conciliación, así como tiempo real dentro de la jornada para programar, preparar actividades y elaborar toda la documentación que exige la Conselleria.

La moción reclama también que el sistema debe garantizar el derecho a la formación continua y el reciclaje profesional dentro del horario laboral, ya que las profesionales tienen el derecho y el deber de estar actualizadas, pero ello debe ser financiado y facilitado por la Administración o la empresa.

Por último, mediante este acuerdo se muestra la solidaridad con la huelga indefinida iniciada en la Comunidad de Madrid y se pone de manifiesto el compromiso de apoyar las actuaciones en nuestro territorio que implique no firmar ningún acuerdo que no avance decididamente en los puntos anteriores. Además, se insta a la Conselleria de Educación, a las patronales del sector y a los sindicatos y agentes sociales a negociar con honestidad para resolver definitivamente esta situación.

El pleno

La moción fue llevada al pleno por el grupo municipal Compromís per Sagunt y defendido por su concejala, María Josep Soriano. La proposición fue votada a favor por PSOE, Iniciativa Porteña, Vox, Compromís per Sagunt y EU-Unides Podem, mientras que el PP se abstuvo.

En su parte expositiva, la moción plantea la problemática actual en torno a las TEI, cuya propuesta no busca solamente mejoras puntuales, sino la dignificación de la profesión “ante décadas de precariedad, invisibilidad y una carga de trabajo insostenible que afecta a la salud física y mental de miles de trabajadoras en centros públicos, privados y concertados”.

La situación se considera “especialmente grave” porque afecta a una etapa educativa clave como es la de los 0 a 3 años. “En estos primeros años de vida se construyen las bases del desarrollo cognitivo, emocional, social y motor” y, por ello, “el papel de las TEI es imprescindible para garantizar un acompañamiento emocional y pedagógico digno, respetuoso y de calidad”.