Más de 5.000 estudiantes de Sagunt han disfrutado de 'Anem al teatre'

Más de 5.000 estudiantes se han reunido en las distintas representaciones teatrales de 'Anem al teatre', una campaña promovida por la Concejalía de Cultura para facilitar el acceso del público más joven a las artes escénicas y crear hábitos culturales desde la infancia.

Los datos de participación de 'Anem al teatre' reflejan la gran acogida de esta propuesta que, además de entretener, también educa y forma espectadores críticos desde edades tempranas. Otro de los objetivos es utilizar el teatro como una herramienta pedagógica capaz de fomentar valores, estimular la creatividad, así como reforzar el aprendizaje emocional y social de la juventud.

La campaña, que se estaba desarrollando desde el pasado marzo, ha terminado con la representación de '@Rita_trobador' a cargo de la compañía 'Esclafit Teatre'. El alumnado del IES Clot del Moro y del Colegio Diocesano San Pedro Apóstol se ha desplazado hasta el Auditorio Joaquín Rodrigo para disfrutar de esta obra escrita y dirigida por Joan Nave. Además de 500 estudiantes del IES Altos Hornos, IES María Moliner e IES Camp de Morvedre que también se acercaron a la Casa Municipal de Cultura para presenciar la misma obra teatral.

'Anem al teatre' ha preparado una programación estable y de calidad basada en las siguientes funciones: 'Voilà', 'La gata violeta' y 'Rita'. En cada una de las sesiones programadas han asistido alrededor de 350 escolares, lo que contribuye a democratizar el acceso al teatro. El listado de colegios participantes en la edición de este año ha estado formado por el CEIP Vilamar, CEIP Cervantes, CEIP Maestro Tarrazona, CEIP Mediterráneo, CEIP Cronista Chabret, CEIP Ausiàs March, CEIP José Romeu y CEIP Montíber.