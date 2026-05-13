Albalat dels Tarongers da el primer paso para comprar el Palau-Castell tras una década de intentos

Tras una década de intentos por recuperar el Palau-Castell de Albalat dels Tarongers por distintos gobiernos locales, uno de los emblemas patrimoniales del municipio y referente de arquitectura señorial de la Edad Media, la actual corporación municipal ha iniciado el expediente para proceder a su compra. Un edificio que se puso en venta a mediados de 2024, por 3.100.000 euros.

Sin embargo, los trámites no son fáciles al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), lo que requiere de un informe económico exhaustivo, al que debe dar el visto bueno la administración autonómica, tal y como ha informado a Levante-EMV el concejal de Cultura y Turismo, Carlos Picón. Una situación de la que se ha informado a la corporación en el último pleno ordinario.

Vista del Palacio -Castell a la entrada de Albalat. / Daniel Tortajada

Compra con el remanente

"Nuestra propuesta, que ya conoce la oposición, es utilizar el remanente de tesorería que existe para hacer frente a la compra de este inmueble", que se erige como el mejor ejemplo de palacete gótico de la provincia de València. En cuanto al dinero que hay en la caja del ayuntamiento, Picón habla de cerca de 4.000.000 de euros, cantidad que a su juicio, daría para adquirir el edificio.

El ayuntamiento ya ha hecho una oferta de manera extraoficial a la familia Baixauli, que es la propietaria del Palau desde 1897 y ahora, una vez elaborado el informe y ratificado por las instancias exigidas, se hará de manera oficial. "Primero desde el consistorio debemos acabar lo antes posible ese informe económico que deje claro la viabilidad económica del ayuntamiento y que estamos al corriente en los pagos para que obtenga el visto bueno por conselleria además de por la diputación y cuando este lo tenga, haremos la propuesta de compra oficial a los propietarios", añadía Picón.

En cuanto a la oferta económica que se realizará a la familia, se estima que el remanente de Tesorería sería suficiente para realizar la transacción.

Palau-Castell por la parte trasera. / Daniel Tortajada

Titularidad pública ya

La titularidad pública del inmueble es una reivindicación constante tanto por esta administración y los vecinos de Albalat, a esta se une también la de los Cronistas del Camp de Morvedre, quienes ya en 2021 durante la XVII Trobada, celebrada en este municipio de la Baronia, denunciaron un posible "incumplimiento de la Ley de patrimonio, que contempla el deber de conservar y mantener la integridad del valor cultural del bien, incluido en el inventario general del Patrimoni Valencià", lo que llegaron a calificar de "falta grave". Y es que ya son varios los episodios de desprendimientos dado el mal estado del inmueble.

En esa cita, instaron a las administraciones públicas valencianas a "actuar, restaurar y recuperar" la Casa Palau, también conocida como Casa del Castell o dels Blanes. También la alcaldesa, María Asensi (PP), adelantaba en 2024 a este diario que hará todo lo que esté en su mano para que el inmueble sea de titularidad pública.

Hay que recordar que la compra de este inmueble lleva implementada la puesta en marcha de un emotivo proyecto: el museo del pintor Joaquín Michavila.