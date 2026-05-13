Dos estudiantes de Sagunt se imponen en Gandia en un premio autonómico de emprendimiento

Sagunt se situó entre los grandes protagonistas de la final de la X edición de Fem Futur 2025-2026, un programa de la asociación de voluntariado senior sin ánimo de lucro Secot que impulsa la cultura emprendedora entre el alumnado de Formación Profesional (FP) al conectar talento joven, centros educativos y tejido empresarial para transformar ideas en proyectos viables.

La razón es que, entre los 44 proyectos presentados, el primer premio entregado en Gandia recayó en dos estudiantes del IES Camp de Morvedre de Sagunt, Eloy de Castro y Javier Martín, por su trabajo titulado “Mova Park, ordena tu espacio y libera tu tiempo”.

La iniciativa permite localizar rápidamente las plazas libres de un aparcamiento. Lo hace al plantear un "sistema completo con una Inteligencia Artificial (IA) implementada que permite mejorar la experiencia de aparcar y maximizar la rentabilidad del parking", explica Eloy de Castro a Levante-EMV. Junto a su compañero, Javier Martín, aseguran que el proyecto surgió "buscando ideas. Pensamos en que la actual experiencia cotidiana de aparcar es frustrante. Entonces, pretendiendo mirar soluciones para el problema incluso tuvimos en cuenta opciones de captura satelital para nuestro sistema, pero nos dimos cuenta de que había que bajar del cielo a un parking real para pretender mejorar los sistemas actuales de aparcamiento inteligente".

Los ganadores explicando su proyecto. / Levante-EMV

Sobre su experiencia y reconocimiento en Fem Futur, ambos estudiantes destacan que el premio demuestra que “no hace falta ser un genio para emprender” y aseguran que el aprendizaje adquirido durante el proceso ha sido “increíble”. "Hemos contado en primer lugar con la ayuda incondicional de nuestro mentor, el profesor Pau Lluch Murciano. Con su gran experiencia hemos conseguido más que una idea. También hemos contado con la gran asesoría de los seniors de Secot Juan Carlos López Rondán y Juana Martínez Sanz", dicen.

Ganadores del primer premio Mova Park. / Levante-EMV

En cuanto al futuro de la iniciativa, se marcan como objetivo a corto plazo completar el desarrollo del servicio y, a largo plazo, convertirse en “los impulsores de la digitalización de parkings más reconocidos de España”.

Los ganadres del primer premio con MovaPark. / Levante-EMV

La final

La "gran final" de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de Caixa Popular y las Direcciones Generales de Formación Profesional y Economía de la Generalitat Valenciana, reunió en la Casa de la Cultura de Gandia a profesorado y alumnado de los centros participantes, así como representantes del sistema emprendedor de la Comunitat Valenciana.

La jornada, organizada por el IES Tirant lo Blanc como ganador de la edición anterior, contó con la presencia en el jurado de Francesca Magliocchi, coordinadora del Programa Empren y Alberto Herranz, Jefe Servicio Acreditación y Orientación Profesional en representación de la DGFP de la Conselleria de Educación; de Laura Just y Ghedas Paulikas, en representación de Caixa Popular como miembro de los grupos de trabajo de Emprendimiento y Educación, respectivamente, y de Francisco García, Vicente Nebot y Juan Navarro en representación de las tres delegaciones de SECOT de la Comunidad Valenciana.

Intervenciones

La clausura contó con las intervenciones de Doris Bandín, Secretaria General de SECOT; Elena Moncho, Concejal de economía, empresa y empleo del Ayuntamiento de Gandía y Francisco José Soria, director General de Economía de la Generalitat Valenciana que, en sus discursos, pusieron en valor el esfuerzo del alumnado y el papel de los centros de Formación Profesional como motor de emprendimiento juvenil.

Con Fem Futur 2026, Secot refuerza su compromiso con la formación, el acompañamiento y la mentoría al talento joven que quiere transformar sus ideas en empresas sostenibles. La organización ya trabaja en la edición 2026-2027 (la undécima) en la que, tal y como explican, "esperamos volver a contar con la colaboración de los Centros y el apoyo de las entidades implicadas en la promoción del emprendimiento juvenil".