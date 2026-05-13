Nueva marcha reivindicativa en Sagunt por los campos donde se prevén las fotovoltaicas de VW

La oposición a la construcción de las fotovoltaicas de la gigafactoría de Volkswagen (VW) en una zona de Sagunt poblada de naranjos en producción sigue viva en la población. Pese a que ese proyecto continúa avanzando sin que se hayan valorado en profundidad las alternativas propuestas por la Plataforma pel Territori del Camp de Morvedre, este colectivo ha organizado para este domingo, día 17, una nueva jornada de defensa y divulgación del valor de esta zona con la cuarta edición de su Marxa per Montíber. La iniciativa en bici, de carácter abierto y familiar, busca acercar a la ciudadanía a uno de los espacios de mayor valor agrológico del municipio y concienciar sobre la necesidad de preservarlo.

La actividad comenzará a las 10.00 horas y el punto exacto de salida podrá consultarse a través del código QR incluido en el cartel de la convocatoria. El recorrido previsto en bicicleta será de aproximadamente entre 8 y 9 kilómetros, aunque la organización también ha preparado una ruta alternativa a pie para aquellas personas que prefieran participar caminando.

Cartel de la iniciativa. / Levante-EMV

Desde la Plataforma destacan que la finalidad es que la población “conozca su importancia y belleza para poder proteger” este enclave.

La organización recuerda a las personas participantes la obligatoriedad del uso del casco durante la ruta ciclista, así como la conveniencia de llevar suficiente agua y protección solar, ya sea crema, gorra o elementos similares, ante las previsibles altas temperaturas de la jornada.

Con la convicción de que “Quien conoce la tierra, la ama, y quien la ama, la defiende”, esta Plataforma integrada por diversas asociaciones y entidades de la comarca anima a la ciudadanía a sumarse a esta actividad “muy especial para disfrutar de la belleza de la partida agrícola de Montíber y de la defensa del territorio”.