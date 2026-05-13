Los planes del puerto de Sagunt a largo plazo no prevén la apertura al público

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha dado luz verde provisional a la revisión de la valoración de los terrenos y la lámina de agua de la zona de servicio del puerto comercial de Sagunt. Este paso responde a una obligación normativa, ya que la legislación recomienda su actualización en un plazo de cinco años y nunca más allá de una década, cuando la aprobación de la que todavía está vigente se remonta más allá de 11 años.

La entidad presidida por Mar Chao abre ahora un periodo de exposición pública de 20 días, plazo en el que los interesados tendrán la oportunidad de conocer el expediente sobre el que se basa la tasa de ocupación del dominio público en régimen de autorización o concesión, tanto de los terrenos como de los espacios de agua, además de las obras e instalaciones.

Una quincena de áreas

Este documento, elaborado con la asistencia técnica de MC Valnera, detalla el valor medio de las 15 áreas en las que queda dividido el puerto de Sagunt, en función de una quincena de variables, desde el grado de urbanización hasta la proximidad con áreas de protección ambiental, pasando por la ocupación máxima, la distancia con respecto a la zona de servicio, la accesibilidad marítima, la conexión con el ferrocarril, la edificabilidad o la necesidad de ejecutar nuevas superficies.

Alternativas que se barajaron en el concurso de ideas para la integración puerto-ciudad. / Levante-EMV

Más allá de esta valoración, que oscila entre los 108,35 euros por metro cuadrado del muelle de servicios hasta los 3,18 euros por metro cuadrado en la zona de reserva al sur del puerto, el aspecto más significativo para Sagunt es que el documento reconoce que su estudio, con una vigencia de una década, no tiene en cuenta posibles cambios en las concesiones, así que no reserva un área para la prometida integración entre el puerto y la ciudad a través del paseo del Pantalán.

En marcha

Fuentes municipales cuestionadas por este aspecto relacionan esta revisión de las valoraciones del puerto comercial con la reciente aprobación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) de Sagunt. Además de recordar que «la integración del muelle norte está condicionada al traslado de la actividad que se desarrolla actualmente hacia el muelle central de la segunda dársena», desde el gobierno local destacan que ese movimiento «ha sufrido retrasos -por la contaminación de los terrenos, según argumentó la APV-, pero está en marcha».

Estas fuentes garantizan que «seguimos de cerca los avances» para vaciar la zona de integración comprometida, una «vigilancia» que incluye que cualquier concesión en este espacio se otorgue «por periodos cortos. En este sentido -añaden- las más recientes se han planteado por anualidades, lo cual apunta en la dirección correcta, mientras se resuelve la situación del muelle central», insisten.

Voto en contra

En cualquier caso, los recelos se hicieron evidentes en la reciente tramitación de la DEUP, cuando el Ayuntamiento de Sagunt exigió que se recogiera expresamente en el documento la zona que se abrirá al público en conexión con el paseo del Pantalán. Pese a que la APV no ha puesto en duda la ejecución de este proyecto, desde el gobierno local lamentan que «ese compromiso no quedara plasmado en la redacción definitiva, según se argumentó por impedimentos técnico-jurídicos, así que votamos en contra de esa delimitación».