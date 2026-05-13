La presidenta de la patronal comarcal afirma que "el mayor reto es seguir creciendo"

La Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam) celebró ayer su Asamblea General Ordinaria en Albalat dels Tarongers. Este evento contó con la presencia de la presidenta de la entidad empresarial, Cristina Plumed, integrantes de la junta directiva de la asociación, representantes de más de 70 empresas asociadas y la presidenta de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV Valencia), Eva Blasco.

"Seguimos asumiendo nuevos retos que nos marca el entorno y nuestras empresas, trabajando sin parar, intentando llegar a todos los foros posibles, siempre con las necesidades de nuestro territorio en la mano. Lo que hacemos desde Asecam es tejer redes y fortalecerlas, para trabajar siempre con los mejores, además de ser una asociación que lidera, que acompaña y guía, que influye y que conecta", señaló Cristina Plumed.

Además, Cristina Plumed apuntó: "Nos buscan empresas, pero también instituciones y administraciones, que ven en Sagunt y nuestra comarca la posibilidad de desarrollar de nuestra mano proyectos ya testados, pilotos, demostradores, e implantar empresas tecnológicamente avanzadas. Ahora, sin duda, nuestro mayor reto es seguir creciendo como asociación pues cuántos más seamos, mejores seremos".

Cristina Plumed durante la asamblea. / Asecam

CEV Valencia

Por su parte, la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco, destacó la labor de la entidad afirmando que "el éxito de esta comarca no es fruto de la casualidad, es un éxito peleado y trabajado, puesto que Asecam tiene un papel clave para hacer llegar las reivindicaciones del Camp de Morvedre a las administraciones competentes". Blasco también señaló retos como la vivienda, el talento y la movilidad.

Balance económico y presupuesto

Durante la asamblea se presentó el balance económico, aprobado por unanimidad por los presentes, así como el nuevo presupuesto del ejercicio, a cargo del tesorero Fernando Villach, y las actividades realizadas por Asecam durante los últimos doce meses a cargo de la secretaria Amparo Bru.

El evento contó también con la participación del conferenciante Juan Luis Manfredi, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en geopolítica, que ofreció la ponencia titulada 'El impacto geoeconómico de la guerra de Irán en la pyme española', donde analizó el impacto del conflicto en la economía y las empresas de nuestro territorio.