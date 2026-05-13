Rivalidad asegurada para elegir a la nueva fallera mayor de Morvedre

La elección de la nueva fallera mayor de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) para este ejercicio 2026-2027 volverá a tener la rivalidad asegurada. Dos jóvenes optan al máximo cargo, como se confirmó tras el cierre de plazo de presentación de candidaturas en la Mesa de Presidentes y Presidentas. En cambio, en infantil, el camino ya está más allanado para la única aspirante que la ha formalizado: La pequeña María Pozuelo Martín, de la comisión El Romano de Sagunt.

María Pozuelo i Marín. / Levante-EMV

Se trata de una niña que proviene de una familia muy fallera pues su tía Elena Martín ya sabe lo que es ostentar este cargo que ocupó en el año 2005. Además, María Pozuelo ha sido la representante infantil de su comisión en este pasado ejercicio, cargo que también ocupó hace ya unos años su hermana mayor.

La candidatas a Fallera Mayor tienen distintas procedencias. Una de ellas es Carmen Cantón Manzano, de la comisión Vila de Faura, a la cual representó en 2019. También conoce otras facetas de la fiesta, pues estos dos pasados ejercicios ha formado parte de la directiva de la FJFS, concretamente en el área de Protocolo, siendo este último año la responsable de la Agenda de las Falleras Mayores.

Carmen Cantón. / Levante-EMV

La segunda de las candidatas será Empar Ríos Sánchez-Mellado de la falla El Palleter del Port de Sagunt, una joven que fue la representante de esta comisión en 2025, en un ejercicio muy especial pues la entidad celebró su 50 aniversario. Asimismo, Empar fue su representante infantil en 2004 y también cuenta con otra mirada de la celebración al formar parte de la directiva de El Palleter.

Empar Ríos. / Levante-EMV

Elección

Ahora solo queda esperar a la elección, aunque queda poco. Como ya informó el presidente de la FJFS, Aitor Muñoz, tendrá lugar el próximo sábado, 23 de mayo. Como han informado desde la entidad festiva de la comarca, la parte pública de esta jornada podrá verse, por la mañana, en la Casa Municipal de la Cultura del Port de Sagunt mientras que la llamada a las elegidas por parte del alcalde de Sagunt, Darío Moreno, se llevará a cabo a las 19 horas.