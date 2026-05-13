Sagunt apoya la huelga educativa indefinida que ha vuelto a dejarse sentir en Morvedre
El seguimiento ha superado el 50% en varios centros de la comarca
Patricia Granell
El Consejo Escolar Municipal de Sagunt (CEM) se ha reunido hoy en sesión "urgente y extraordinaria" y ha acordado por unanimidad mostrar su apoyo a la huelga educativa indefinida convocada por el profesorado de la Comunitat Valenciana que esta mañana ha incluido una 'bicicletada reivindicativa' en Les Valls.
El CEM, en la línea del concejal de Educación de Sagunt, Raúl Palmero, ha querido manifestar así su reconocimiento a la tarea de maestras y profesores/as, así como su preocupación ante la situación que atraviesa actualmente la educación pública valenciana. El acuerdo expresa también la necesidad de defender una educación pública de calidad, con recursos suficientes y unas condiciones dignas para el conjunto de la comunidad educativa.
Desde el Consejo Escolar Municipal se ha hecho un llamamiento al diálogo y a la búsqueda de soluciones consensuadas que garanticen la estabilidad y la calidad del sistema educativo valenciano.
Porcentaje de profesores en huelga en Morvedre
Además, según datos oficiales, el seguimiento de la huelga ha sido destacable en distintos centros de la comarca. En el caso del IES N⁰1 de Canet d'en Berenguer ha sido del 63 %; en el IES Vall de Segó de Benifairó de les Valls, del 51 % mientras que en Sagunt, el IES Clot del Moro ha registrado un 48 %.
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