Sagunt premia a sus mujeres referentes en la ciencia

Las nuevas generaciones ya tienen nuevos referentes femeninos en Sagunt del mundo científico y tecnológico. En un sencillo pero cálido acto en el salón de plenos, el ayuntamiento ha entregado esta tarde sus nuevas Distinciones Honoríficas “Mujeres ConCiencia” que reconocen la excelencia investigadora, profesional y divulgativa de distintas profesionales que han logrado brillar en ámbitos aún muy masculinizados: María Alpuente Frasnedo e Isabel Cordero Carrión.

El concejal de Universidad, Ciencia e Innovación, Toni Iborra, ha abierto el acto destacando esa apuesta por "visibilizar a referentes cercanas que sean un ejemplo para todas las niñas". Tras admitir que el jurado "no lo ha tenido fácil", ha resaltado que el reconocimiento a las dos premiadas y a las cuatro finalistas "pone en valor su trabajo y esfuerzo", ha dicho dirigiendo también su mirada a Emilia Matallana, Macarena Trujillo Guillén, Nuria Paricio Ortiz y Laura Navarrete Algaba.

Iborra ha repasado la trayectoria de las dos premiadas y ha calificado de "pionera" a la distinguida por su trayectoria profesional: María Alpuente Frasnedo, doctora en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y Licenciada en Físicas por la Universitat de València que, a sus 34 años, se convirtió en la primera Catedrática de informática ( y de todas las áreas TIC) de la Comunitat Valenciana "y en la mujer más joven en cualquier disciplina que lo lograba", como ha subrayado el concejal. "Precursora en España y con enorme proyección internacional, ha colaborado de manera estable con centros de referencia en Europa y Estados Unidos", ha añadido además de reconocer su "excelencia profesional" y recordar que "pertenece a esa generación de mujeres que abrió el camino a otras" pues, entre otras cosas, dirigió desde su creación en 1989 el Grupo de Lenguajes de Programación y Métodos Formales en la UPV que es un referente internacional en las áres de ciberseguridad, medición y evaluación de riesgos de la IA y razonamiento automático.

A esto le ha sumado el "prestigio internacional" de Isabel Cordero Carrión, licenciada en Matemáticas y doctora en Astrofísica por la Universitat de València que ha realizado estancias postdoctorales en instituciones de referencia internacional como el Instituto Max-Planck de Astrofísica, en Alemania, y el Observatorio de Paris-Meudon, en Francia. También ha recalcado el compromiso con la divulgación de esta profesora titular en la Facultad de Matemáticas de la Universitat de València que desarrolla una intensa labor divulgativa como miembro de la asociación local de la que es cofundadora, Sapiencia.

"Contar con el otro 50%"

En su intervención, María Alpuente ha considerado que “este tipo de distinciones no deben de entenderse nunca como un logro personal, sino colectivo y como la oportunidad para poder dar visibilidad a algo que nos trasciende, una causa superior mucho más importante, que es la necesidad que tenemos como sociedad de construir el futuro que necesitamos y que solo puede conseguirse si se cuenta, no solo con el 50% de la sociedad, sino también con el talento, con el esfuerzo y con el conocimiento y la perspectiva del otro 50%, que son las mujeres, no nos podemos permitir menos”. Además, ha reconocido que "si conciliar la vida personal y profesional siendo mujer es difícil en cualquier ámbito, lo es particularmente en las áreas STEM, donde se requiere una capacidad muy alta de adaptación a los vertiginosos y profundos cambios tecnológicos, y donde hay un gran desequilibrio entre el nivel de excelencia que se requiere para estar en la punta de lanza de la investigación científica a nivel internacional y el soporte y recursos que pueden ofrecer nuestras instituciones y administraciones".

Más facilidades

Isabel Cordero ha agradecido la apuesta por visibilizar el papel de la mujer dentro del ámbito STEM y ha subrayado que en muchas disciplinas siguen siendo una minoría que además no encuentra suficientes facilidades de las instituciones para conciliar en el día a día, lo que la hace depender de su entorno más próximo familiar o laboral. También ha dado las gracias a todas las candidaturas que se han presentado: “El mayor éxito de esta distinción es la lista de brillantes mujeres que tenemos muy cerca de nosotros y que no siempre conocemos, reconocemos y valoramos como se merece", ha dicho además de recordar que la catedrática de Psiquiatría saguntina Carmen Leal optó por no presentarse al premio "para que se diera a conocer a otras mujeres".

"Excelencia máxima"

El alcalde, Darío Moreno, ha reconocido la "excelencia máxima" de las premiadas y ha destacado el papel fundamental de ambas profesionales como referentes femeninos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), así como su contribución al avance científico, académico y tecnológico y su implicación en la divulgación y la formación de nuevas generaciones. “Estos galardones son necesarios y han venido para quedarse", ha dicho destacando que "la necesidad que tenemos de poder seguir construyendo igualdad también en el ámbito STEM" y "el problema de vocaciones a diferentes niveles" también "forma parte del condicionamiento social" que se lo pone más difícil a las mujeres. Por ello, el también edil de Igualdad ha abogado por seguir trabajando desde las instituciones "para evitar que tengan barreras extra" y, como había apuntado Iborra, "fomentar las vocaciones científicas, impulsar la divulgación y construir referentes”.