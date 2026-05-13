Tercer día de huelga educativa en Morvedre: ‘Bicicletada’ reivindicativa con un largo listado de demandas

La movilización mantiene su fuerza en el Camp de Morvedre en el tercer día de huelga educativa. Después de la manifestación de ayer en el Port de Sagunt, más de 300 personas han participado esta mañana en la 'bicicletada' que ha recorrido varios municipios de Les Valls para reivindicar mejoras en la educación pública.

En ella, la comunidad educativa vuelve a insistir en sus demandas: más recursos, reducción de ratios, infraestructuras dignas y una inclusión real en las aulas. La 'bicicletada' ha comenzado a las 10 horas desde el IES Vall de Segó, en Benifairó de les Valls, y ha recorrido distintos municipios con paradas en los centros educativos, donde se han leído diversos manifiestos.

Cartel de la Bicicletada / Levante-EMV

Quartell

Desde Quartell, el CEIP Santa Ana ha reclamado, en primer lugar, una reforma y ampliación "digna del centro". Como los demás colegios, han pedido unas "sustituciones inmediatas" así como "más recursos materiales y pedagógicos". En su caso, han exigido también "menos burocracia innecesaria y más tiempo para preparar las clases" además de una "conexión a internet estable y con garantías". Han concluido su lectura asegurando que "no queremos privilegios, exigimos las condiciones mínimas para poder ofrecer la educación que nuestro alumnado se merece".

"Un aulario de 1955 que se cae a trozos"

En el aulario de Benavites, el mensaje ha sido claro: "Necesitamos especialistas y educadores para atender como toca a nuestros alumnos, necesitamos sustituciones rápidas y también necesitamos que el Pla Edificant se haga realidad después de más de 4 años". Y es que, los niños del municipio reciben clase en "un aulario de 1955 que se cae a trozos, en las aulas a penas caben 10 alumnos y un aula se ha convertido en el comedor escolar". En este sentido, aseguran que no tienen climatización. "En verano hierve de calor y en invierno te congelas de frío", han asegurado. Tal y como declaran en su manifiesto, los niños "tienen que ir al baño en un barracón en medio del patio que da vergüenza y, para entrar y salir del colegio cuando llueve, el agua te llega hasta los tobillos". Por esta razón, piden un aulario digno que no se llene de agua cuando llueva.

Tres años en prefabricadas

Del mismo modo, desde el aulario de Quart de les Valls han expresado sus quejas. Aseguran que llevan tres años con aulas prefabricadas que "eran provisionales, pero se han convertido en rutina. Puede ser que, con un poco de suerte, este año empiecen las obras". Todo ello mientras lamentan que los niños "crecen en unas condiciones que no son las normales".

Con relación a las infraestructuras han manifestado que, cuando llueve, el patio se convierte en un "fangar", cuando hace aire "la tierra del campo de fútbol entra en las aulas". A ello añaden que "no hay sombra, los niños tienen que esconderse del sol". Asimismo, aseguran que hay "más de 100 alumnos compartiendo cinco baños y cinco pilas, por no mencionar que los profesores no tenemos baños". "No tenemos biblioteca ni laboratorios, tenemos que recurrir a espacios que da el ayuntamiento para poder seguir haciendo colegio", argumentan. Siguiendo con su manifiesto, los profesores se quejan de que "pasan más de 6 semanas para cubrir una baja". Asimismo han reclamado la falta de "especialistas y educadores para los alumnos que lo necesitan"

Bicicletada de les Valls. / Levante-EMV

Benifairó de les Valls

En Benifairó de les Valls, donde el colegio está en aulas prefabricadas y se construye uno nuevo, la Escola Infantil Tabalet ha defendido una "escuela pública que cuide el principio de todo: la educación de la primera infancia". Durante la lectura de su manifiesto, han reivindicado que "la educación de calidad no puede ser un lujo" y han pedido que las escuelas infantiles públicas tengan capacidad suficiente "para albergar a todo el alumnado que lo desee". Asimismo, han reclamado una actualización de la normativa educativa para adaptarla "a la mirada pedagógica” de la etapa de 0 a 3 años, así como más recursos personales para garantizar "una inclusión real" y atender al alumnado con necesidades específicas. También han exigido ratios más bajas y la implantación de la "pareja educativa en cada aula" para respetar "los ritmos y necesidades individuales de cada niño y niña".

En materia de infraestructuras, han denunciado la falta de espacios adaptados y han reclamado "una climatización adecuada" y exteriores accesibles "sin barreras". Finalmente, han reivindicado “condiciones laborales dignas” y un mayor reconocimiento para las profesionales de la educación infantil, defendiendo una escuela pública "que no separe, que incluya y que abrace".

Así ha sido la ''Bicicletada' reivindicativa por Les Valls. / Levante-EMV

AFA

Las asociaciones de familias (AFAs) también han querido mostrar su apoyo al profesorado durante el tercer día de huelga educativa. Las familias han reclamado desde Benifairó "ratios que protejan la escuela de pueblo" y eviten "la unión de cursos de distintas edades", además de más recursos para no perder profesorado. Asimismo, han denunciado la "excesiva burocracia" que sufre el claustro y han pedido "más respeto profesional" para los docentes. También han reivindicado "una inclusión real con recursos humanos", reclamando especialistas y personal de apoyo suficiente para atender la diversidad en las aulas. Finalmente, han defendido "una escuela plenamente en valenciano" como herramienta de "cohesión, identidad y futuro".

Faura

Por su parte, el CEIP San Vicent Ferrer de Faura ha instado por el desdoblamiento de clases con "26 alumnos y alumnado con necesidades específicas de soporte educativo, así como el cumplimiento de las ratios establecidas por ley". Asimismo, han pedido "habilitar la unidad de Primero que se nos ha suprimido para el próximo curso y también la unidad de infantil de 3 años". Además, han reivindicado "más recursos personales: más sesiones de educadora, que este año se comparte con otro centro, y de audición y lenguaje, para dar respuesta a todas las necesidades". Han concluido su manifiesto exigiendo unas instalaciones "dignas, hace muchos años que trabajamos en barracones, esperando soluciones que no llegan, merecemos un colegio en condiciones".

"Éxito de participación"

Según asegura Francesc Cayo, responsable de educación de la Unión Comarcal de las CCOO del Camp de Morvedre: "la jornada ha sido un éxito de participación y organización". Además de las demandas ya expresadas, ha insistido en que "todos los centros de primaria de Les Valls presentan deficiencias: varios siguen en barracones y otros esperan el Plan Edificant desde hace años". También ha advertido del "riesgo de recortes de personal educativo y docente de cara al curso 2026-27, y de la necesidad de ratios que permitan una inclusión real".

En la 'Bicicletada' han participado representantes de CCOO, la Coordinadora de las AFAs de Les Valls, así como docentes como Anna Forner y Eduardo Cayuela, vinculados a la organización de la ruta.