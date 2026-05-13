Vóley de alto nivel en Canet d'en Berenguer

Canet d’en Berenguer volverá a convertirse en una de las sedes del Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2026, un circuito autonómico que reúne a las mejores parejas nacionales e internacionales de esta disciplina deportiva. La playa Racó de Mar acogerá los días 16 y 17 de mayo la primera prueba de esta gran cita deportiva, organizada por la Federación Valenciana de Vóley Playa, que recorre las principales playas valencianas, donde el espectáculo está asegurado.

La gran fiesta del vóley playa en Canet dará comienzo el sábado 16 de mayo con la prueba sub'19 y la mixta, mientras que el domingo 17 llegará el plato fuerte con la prueba ‘pro’, puntuable para el ranking nacional, que repartirá premios en metálico. La entrada para todos los partidos será gratuita.

Una jugadora en la prueba de Canet / Ayuntamiento de Canet

Importante elenco de deportistas

El cuadro masculino promete emociones fuertes y partidos de alto nivel debido a la presencia de jugadores de la talla de Dani Moreno, Roberto Sanfélix, Slava Karvatskyi, Nathan Matos, Simone Natali o los hermanos Mañanes, todos ellos dominadores del circuito nacional.

En el cuadro femenino, también se verán partidos espectaculares, con una mezcla interesante de parejas veteranas y muy jóvenes, provenientes de la concentración de la selección española. Algunas de las jugadoras destacadas son Sinemis Aslan, Deborah Giaoui, Laura Moreno, Blanca Seguí, Sabrina Ferrari, Sara Segarra y Carol Grossi.

Uno de los partidos disputados en Canet. / Ayuntamiento de Canet

La jornada del domingo dará comienzo a las 9:00 horas y finalizará alrededor de las 20:00, con parón para comer entre las 14:00 y las 16:00 h, y la entrada para todos los partidos será gratuita. Tras la cita de Canet, el Beach Volley Tour Comunitat Valenciana 2026 visitará Alicante (30 y 31 de mayo), Oropesa del Mar (20 y 21 de junio), València (4 y 5 de julio) y Finestrat (14, 15 y 16 de agosto).

Según Pere Antoni, alcalde de Canet, "para nosotros, el inicio de la liga de vóley Playa en Racó de Mar es casi el pistoletazo de salida del verano. La cita, además, coincide con dos de los ejes de la política municipal: desestacionalizar el turismo y fomentar el deporte y los estilos de vida sanos".