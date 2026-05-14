Adiós al colapso de vehículos por el centro de Segart

La Diputació de València ha finalizado las obras de remodelación del acceso a Segart con una actuación centrada en mejorar la seguridad vial y ordenar los movimientos de tráfico en uno de los puntos de entrada al municipio. Una reivindicación de hace casi una década, tal y como viene contando Levante-EMV, que por fin ve la luz.

Los trabajos han consistido en la instalación de una glorieta que permite distribuir de forma más ordenada el tráfico entre el acceso principal a Segart a través de la CV-329 y la variante que rodea la población. Una alternativa que viene a solucionar los problemas de colapso de vehículos por el centro de la localidad los fines de semana y en fechas señaladas. Una situación que generar molestias e inseguridad entre los vecinos y vecinas, dada la cantidad de tráfico por el casco urbano, además de coches mal aparcados, que ocupaban aceras y accesos a viviendas y garajes.

Además, las obras también han permitido renovar el asfaltado y mejorar la señalización en el tramo que conecta la entrada de Segart con el casco urbano y con el inicio de la Ruta de las Cadenas, uno de los senderos más conocidos y transitados de la zona.

Nueva rotonda para ordenar el tráfico en el acceso a Segart / Diputació de València

Movilidad ordenada

La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació de València, Reme Mazzolari, destaca que “esta actuación responde a una doble prioridad: mejorar la seguridad vial en el acceso a Segart y facilitar una movilidad más ordenada y segura tanto para los vehículos como para las personas que acceden caminando a los espacios naturales del entorno”.

Concretamente, Mazzolari detalla que "la construcción de la rotonda elimina maniobras que obligaban a los vehículos a cruzarse entre sí al acceder o salir de la carretera, mejorando así la seguridad y haciendo más fluida la circulación".

Accesos a las urbanizaciones de Segart y a la ruta de las cadenas mejorado / Diputació de València

Menos tráfico

En este sentido, el alcalde de Segart, Francisco Garriga, explica que "una de las claves de esta actuación es que reducirá drásticamente el tráfico rodado por dentro de la población, especialmente para las personas que van en dirección las urbanizaciones de la Mallà o Murtal y al pico del Garbí".

Además, el área provincial de Carreteras ha habilitado un itinerario peatonal continuo entre el casco urbano y el acceso a esta conocida ruta senderista, muy frecuentada durante todo el año. "El objetivo es mejorar la seguridad de los peatones en un tramo en el que hasta ahora convivían vehículos y senderistas sin un recorrido claramente delimitado", explica Reme Mazzolari.

La actuación ejecutada por la Diputació también permite reforzar la funcionalidad del nuevo aparcamiento habilitado por el ayuntamiento de Segart junto a la variante, ya que el itinerario peatonal conecta directamente esta zona de estacionamiento con el núcleo urbano y con el acceso a la Ruta de las Cadenas.