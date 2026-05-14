Alertan del “deterioro evidente” de la sanidad en el Camp de Morvedre y exigen inversiones

El colectivo comarcal de Compromís ha analizado la situación de la sanidad pública en el Camp de Morvedre en una mesa redonda abierta celebrada en el salón de actos del Centro Cívico, dentro de un ciclo de encuentros con la ciudadanía para abordar los principales problemas sociales de la comarca.

El acto ha contado con la participación del diputado y portavoz de Sanidad en Les Corts, Carles Esteve; la delegada de Intersindical en el Departamento de Salud de Sagunt, Mari Carmen Casasus; y el vocal del Consejo de Salud del Hospital de Sagunt y miembro de la Confederación Valenciana de Asociaciones Vecinales CAVE-COVA, Ricardo Fernández. La sesión ha estado moderada por la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunt, Maria Josep Picó.

Declaraciones de los participantes

Esta iniciativa forma parte de una serie de encuentros impulsados por Compromís para escuchar a la ciudadanía y generar propuestas, tras la mesa sobre transporte público con el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez y antes de la próxima cita del 28 de mayo, centrada en la vivienda con la diputada Mª José Calabuig.

El secretario comarcal de Compromís, Emili Clemente, ha destacado la importancia de estos espacios de participación: “Agradecemos el apoyo y la implicación de la ciudadanía, porque solo con su voz podemos construir alternativas reales ante la degradación de los servicios públicos”.

Por su parte, Maria Josep Picó ha remarcado que la sanidad pública es una "prioridad" para Compromís: “Estamos asistiendo a un deterioro evidente del sistema sanitario público en nuestra comarca. La salud debe ser una prioridad política y eso pasa por planificar inversiones a largo plazo, reforzar infraestructuras y garantizar una atención digna”.

Personas que se quejan sobre la situación de la sanidad. / Levante-EMV

Más declaraciones

El diputado Carles Esteve ha sido crítico con la gestión del gobierno del Partido Popular: “Desde la entrada del PP en el Consell, y según datos oficiales de diciembre de 2024, solo se han creado 11 nuevas plazas en un departamento con más de 1.640 profesionales, a pesar del importante crecimiento poblacional. En atención primaria hay 23 profesionales menos, lo que explica retrasos de hasta 17 días para una cita médica. Esta situación no es casual, sino el resultado de una estrategia de degradación programada que busca favorecer el negocio de la sanidad privada”.

Esteve ha señalado también la necesidad urgente de inversiones estructurales: “No se puede aplazar más la ampliación del Hospital de Sagunto. Tenemos una de las ratios de camas por habitante más bajas del territorio. Además, somos el único departamento sin un centro propio de salud pública, una carencia que evidencia la discriminación que sufre el Camp de Morvedre”.

Desde el ámbito profesional, Mari Carmen Casasus ha denunciado la saturación del sistema: “El incremento poblacional ha superado la capacidad de respuesta de la atención primaria. Faltan médicos y faltan enfermeras. Las ratios paciente-personal son inasumibles e impiden ofrecer una atención de calidad. Además, el hospital sufre problemas estructurales como la falta de aparcamiento, que afecta tanto al personal como a los usuarios”.

Finalmente, Ricardo Fernández ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política: “Necesitamos gobiernos valientes que crean de verdad en los servicios públicos. La defensa de la sanidad pública no se hace con discursos, se hace con inversiones y con una apuesta clara por lo público, no beneficiando intereses privados”.