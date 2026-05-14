Cuarenta años de tradición andaluza en el Port de Sagunt: Un aniversario que se vivirá a lo grande

La Casa Cultural de Andalucía de Puerto de Sagunto está de aniversario después de cumplir 40 años desde su fundación. Por eso, tras cuatro décadas de celebración de la Cruz de Mayo, esta edición será algo más especial, con una ampliada programación que se prolongará durante todo el fin de semana. Además, la entidad sigue creciendo y cada vez son más personas las que se unen y forman parte de esta familia andaluza que mantiene viva las tradiciones de su tierra natal para algunos y la de sus familias, para otros: Andalucía. En la actualidad, la Casa está integrada por más de 200 personas y 70 familias, como explicaban desde la directiva a Levante-EMV.

Una celebración de la Casa de Andalucía. / Casa de Andalucía

Actos

El pistoletazo de salida a los actos tendrá lugar este viernes 15 de mayo, con la inauguración de la Cruz de Mayo a las 18 horas, previo montaje de esta que será a las 15 horas, en los jardines del Centro Cívico. A partir de las 19,30 horas se espera la actuación del grupo Replay, que ofrecerá el mejor pop español de los años 80 y los 90.

El sábado comenzará con una ponencia sobre folklore a las 11 horas y por la tarde, será el momento de los grupos de baile a partir de las 18 horas. La bendición de la Cruz de Mayo será a partir de las 20 horas, acto que finalizará con la actuación musical de "Desandar".

Representantes de la Casa. C. De Andalucía. / Casa de Andalucía

El domingo 17 de mayo, habrá una comida de hermandad más un monólogo a cargo de Ismael Galletero, para finalizar el día con la tradicional Misa Rociera a las 18 horas.

Los actos contarán con la presencia de los representantes de la Casa de Andalucía: el actual presidente, Jesús Rubio Escudero; la Reina Mayor, Cristina Montesinos Coloma y la reina infantil, Vera Muñoz López.