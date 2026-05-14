Emergencias estudiará la instalación de un helipuerto en Segart

La Conselleria d’Emergències i Interior de la Generalitat Valenciana estudiará la instalación de un helipuerto en la localidad de Segart. Así lo ha adelantado a Levante-EMV el alcalde de la localidad, Francisco José Garriga, después de la visita que realizaba el conseller del área, Juan Carlos Valderrama, a este municipio de la Baronia, en el Camp de Morvedre. "Lo hemos visto bastante receptivo con nuestra propuesta, en ningún momento ha dicho que fuera inviable. De hecho, ha adoptado el compromiso de enviar a varios técnicos y topógrafos de la conselleria para estudiar el terreno", adelantaba el primer edil.

Para este proyecto, el ayuntamiento pondría a disposición de la conselleria una parcela municipal de aproximadamente 300 metros cuadrados, que se ubica en la parte baja del pueblo, a unos 50 metros de la iglesia. "Ahora tienen que ver las condiciones del suelo, su ubicación y si hay bastante espacio para que pueda aterrizar un helicóptero", afirmaba Garriga.

El consellera hablando con el alcalde en su visita a Segart. / Ayuntamiento Segart

Evacuación

La petición responde a la "situación tan complicada que tenemos en Segart en materia de evacuación en caso de incendio o cualquier otro tipo de incidente que revista gravedad". "Las salidas son dos, principalmente la carretera a Sagunt y la de Serra, por eso existe un claro riesgo de colapso, no hay otra alternativa y el helicóptero podría ser muy útil para estas situaciones de emergencia".

El alcalde recuerda que la localidad se enclava en la Sierra Calderona, un parque natural, con una zona de afección importante en la que se ubican viviendas y en las que viven decenas de familias que necesitan de puntos de evacuación seguros. Pero además, un helipuerto en Segart sería también estratégico para actuaciones contra el fuego, teniendo en cuenta la gran masa forestal que rodea al pueblo y la proximidad de esta a las viviendas. "Las urbanizaciones no están bien hechas en temas de emergencias. Además, ahora el monte está perdido, con mucha más vegetación dada la cantidad de lluvia que ha habido este año, por lo que un incendio ahora sería devastador", avanzaba Garriga preocupado.

Además del helipuerto, el alcalde ha tratado con el conseller las actuaciones que se están llevando a cabo para la prevención de incendios forestales en la zona. "Nosotros tenemos la brigada de la conselleria , cinco personas, siete meses, pero no es suficiente le hemos dicho, lo conveniente sería que estuviera todo el año", apuntaba.

El conseller muestra la emisora. / Ayuntamiento de Segart

Dotación para emergencias

Aunque todos estos temas se trataron en la visita que el conseller realizaba a Segart, con el objetivo de abordar las necesidades del municipio en cuestiones de emergencia y seguridad, la finalidad era la entrega de una emisora TETRA SOS, integrada en la red de comunicaciones de emergencia S+EM. Este sistema permite una comunicación y coordinación más eficaz con el servicio de emergencias de la Generalitat en caso de incidente. "Es una manera de que podamos estar siempre conectados con este servicio; aunque no haya cobertura o luz, la emisora siempre funciona", explicaba Garriga, quien agradecía en nombre del ayuntamiento y el pueblo de Segart la visita del conseller Valderrama y la dotación recibida, que "refuerza la capacidad de respuesta y seguridad de nuestro pueblo", terminaba.