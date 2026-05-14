Open Arms recala en Sagunt en su misión contra el "dramático" bloqueo en Cuba

La embarcación de la ONG Open Arms ha iniciado una nueva misión humanitaria fuera del Mediterráneo que ha recalado en Sagunt. Tras zarpar desde el 'Muelle de la Madera', en Barcelona rumbo a Cuba, el velero 'Astral' ha atracado en la ciudad para difundir el objetivo de la expedición: "Denunciar el impacto del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y trasladar ayuda humanitaria a la isla", como paneles fotovoltaicos destinados al Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana, además de alimentos y recursos básicos.

La isla caribeña, como han resaltado desde la expedición, atraviesa una crisis económica y energética que se ha visto "agravada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962 y endurecido en los últimos años con nuevas sanciones". Cuba sufre "una situación dramática" marcada por "los continuos apagones, la falta de combustible y las dificultades de hospitales y servicios esenciales para operar con normalidad", ha apuntado el coordinador valenciano de la ONG, Daniel Geffner. "Los hospitales no pueden realizar operaciones programadas porque se quedan sin luz”, ha añadido al tiempo que ha defendido que las sanciones “rompen el derecho internacional humanitario” y dificultan la llegada de medicamentos, alimentos y suministros básicos a la población.

Sensibilizar

La coordinadora de la misión 'Rumbo a Cuba', Esther Camps, ha reconocido que las escalas "que hacemos en los puertos es para sensibilizar a la población y poner el foco en lo que está sucediendo en Cuba”. En este sentido, ha defendido el objetivo de la campaña: "Sabemos que no es nuevo y llevan muchas décadas sufriendo un bloqueo con el que se les vulneran los derechos fundamentales y dentro de nuestro pequeño altavoz intentaremos que la población civil se sume a nuestra misión", dice apuntando que, desde Sagunt, viajarán a Málaga, Cádiz y Canarias antes de cruzar en dirección Cuba.

Daniel Tortajada

Respaldo municipal

El Ayuntamiento de Sagunt ha mostrado su respaldo a la iniciativa. El alcalde, Darío Moreno, ha destacado: "Para este ayuntamiento es una suerte poder mostrar nuestro apoyo, poder albergar esta rueda de prensa y tener aquí a una entidad tan importante como es Open Arms, con un proyecto con el que empatizamos por completo".

El socialista ha subrayado el enfoque de la misión, tanto actual como a la labor habitual de la ONG en el Mediterráneo: "Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de salvar vidas y, por tanto, deberíamos estar todos y todas implicados".

En la misma línea, el concejal de EU-Unides Podem, Roberto Rovira, ha defendido la iniciativa y ha señalado que "el acceso a medicamentos y material sanitario en Cuba está gravemente afectado" y ha calificado la situación de “castigo colectivo” hacia la población cubana.

Rovira ha añadido que el bloqueo ha sido condenado "por Naciones Unidas desde hace décadas, todos los años. El último año en 2025 fue condenado por Naciones Unidas por 165 países". Además, ha añadido: "No es un bloqueo contra el gobierno. Están bloqueando hospitales, están bloqueando a las familias, a la población civil, a niños y niñas, como estamos viendo que tienen que ser operados en hospitales. Es una violación sistemática del derecho internacional y es un castigo colectivo contra el pueblo cubano que no se merece".

El concejal ha pedido la participación ciudadana en las próximas actividades de apoyo a la misión. "Esta tarde os convocamos a todas y todos en el edificio del Reloj del puerto de València en una concentración a las 19.00 horas. Mañana también en el Botánico de València a las 18.30 horas en un acto público y también es necesario que colaboremos económicamente con esta iniciativa", ha concluido, mientras desde Open Arms se apuntaba que la campaña de financiación continúa abierta en la página web de la ONG "con el fin de alcanzar los 100.000 euros necesarios para cubrir los costes de la misión, que actualmente se sitúan en torno a los 76.000 euros recaudados", explican además de insistir en la importancia de las aportaciones ciudadanas para garantizar la viabilidad del proyecto.

"Al borde del colapso"

La diputada de los Comuns en el Congreso de los Diputados, Viviane Ogou, ha enmarcado la iniciativa como una acción de "internacionalismo solidario" y de "apoyo al pueblo cubano".

Ogou ha afirmado que “el país se encuentra al borde del colapso”, al referirse a la situación de crisis energética y de abastecimiento en la isla, y ha sostenido que el contexto actual responde a "60 años de un bloqueo criminal", además de reclamar una "mayor implicación institucional" al considerar que existe una "responsabilidad colonial pendiente", ya que "fue una de nuestras últimas colonias y no ha habido un ejercicio de memoria histórica suficiente ni de reparación con el pueblo cubano y deberíamos estar a la cabeza de la acción solidaria internacional".

Además, la diputada ha situado la misión como un esfuerzo para "visibilizarlo, para ponerlo en la prensa, para que deje de ser un conflicto silenciado", subrayando el papel de la expedición como altavoz internacional de la situación en Cuba.

Escalas

Desde la ONG se ha asegurado que su primera escala prevista en la provincia era el puerto de València, aunque finalmente la embarcación ha tenido que atracar en Sagunt después de que no se autorizara su entrada en la capital valenciana. Así lo ha explicado la coordinadora Esther Campst. "El motivo oficial que nos han dado es que el puerto en obras, pero realmente no sabemos el porqué no nos han dejado atracar ahí. Hemos insistido mucho. De hecho, llevamos insistiendo desde marzo, por lo tanto, hemos tenido que buscar una alternativa y la opción más viable al final que nos han concedido es venir aquí", ha señalado Camps.

Desde la Autoridad Portuaria de València (APV), sin embargo, han asegurado a Levante-EMV que "no han prohibido" ese atraque y han explicado que la solicitud que recibieron era tanto para València como para Sagunt. Según la APV, se optó por la segunda opción porque en València "no había espacio", aunque se les ofreció también Gandia. Además, han recordado que el Puerto de València es un puerto de acogida, como ya demostró con la llegada del buque Aquarius.

Pese al cambio de planes, desde la organización de la misión destacan que lograron reorganizar el puerto de destino “en apenas 24 horas” para mantener el calendario previsto.