Regresa a Sagunt la jornada más divertida por la diversidad

Sagunt visibilizará la diversidad con la V jornada de convivencia InsProject. Con este propósito, la plaza Cronista Chabret se transformará en un espacio de intercambio de experiencias donde se llevarán a cabo actividades socioculturales y ocio terapéutico. Una iniciativa organizada por la Asociación InsProject, que cumple ya cinco años y que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Servicios Sociales y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt.

Esta V edición arrancará este viernes 15 de mayo a partir de las 17 horas con juegos y manualidades, así como con un taller de expresión corporal. Este año se ha programado una sesión de batucada a cargo de Tymbals (Dipecusión & Acción Social), una escuela de percusión y asociación para personas con discapacidad. Como ya viene siendo habitual, también se celebrará el programa InsProTalent con varias actuaciones en las que se podrá participar de manera individual o conjunta.

A lo largo de la tarde, Pinta Pintxo se encargará de crear un mural abierto a la participación de cualquier persona que quiera añadir un símbolo igualitario y de respeto. Cabe mencionar también la organización de una rifa con varios premios que tendrá lugar al final de la jornada (20:15 horas aproximadamente).

Presentación del proyecto. / Ayuntamiento de Sagunt

Presentación

La presentación de esta V edición se realizaba en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunt y contó con el alcalde de Sagunt, Darío Moreno; y la concejala de Servicios Sociales, Nuria Carbó, además del presidente de la asociación promotora, Adolfo Pablos; y el monitor Txema Campos.

Darío Moreno ha incidido en la importancia de "la conquista del espacio por parte de las personas con discapacidad", así como en que las actividades están abiertas a todas las personas que quieran participar: "Tiene un valor simbólico extra llevar esta jornada al corazón de la ciudad para conquistar el espacio y que personas ajenas a este tipo de realidades puedan tener una experiencia que los lleve a desarrollar empatía". El alcalde de Sagunto ha añadido que InsProject existe porque las asociaciones muchas veces llegan a lugares a los que no llegan las Administraciones Públicas: "Hasta que eso no cambie, tendremos que estar eternamente agradecidos a este tipo de entidades por la puesta en marcha de proyectos que tienen un impacto de calado en la sociedad".

Cartel de las actividades. / Ayuntamiento de Sagunt

La concejala de Servicios Sociales ha felicitado a los responsables de la Asociación InsProject por el cuidado y la dedicación que han puesto en esta quinta edición: "Es una jornada maravillosa en la que la plaza Cronista Chabret se convierte en un espacio inclusivo y participativo para todas las personas con discapacidad".

Adolfo Pablos ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt a través de las concejalías de Servicios Sociales y Cultura: "El propósito de esta jornada es dar visibilidad y acompañamiento, así como reivindicar quiénes somos desde el ocio terapéutico y la diversión. El presidente de la Asociación InsProject ha subrayado que "la inclusión y la convivencia deben darse de una manera transversal en la sociedad".