Sagunt avanza para acogerse al Pla de Trinquets de la Diputació

Los trámites que permiten a Sagunt acogerse al Pla de Trinquets de la Diputació de València avanzan después de que el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, y el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, acompañados de técnicos del departamento, se hayan reunido con el presidente de la Federación de Pilota Valenciana, Vicent Molines.

Durante el encuentro, ambas partes han acordado trabajar de manera conjunta con tal de preparar y canalizar la documentación necesaria para que el edificio municipal pueda beneficiarse del Pla de Trinquets. Este programa de la Diputació de València está dotado con 8 millones de euros destinados a financiar la rehabilitación y mejora de instalaciones de pilota valenciana. Se desarrolla en colaboración con la Federación de Pilota, que contribuye a establecer las prioridades y criterios de inversión.

Estatua de bronce en honor a Álvaro a las puertas del trinquet comarcal de Sagunt. / Daniel Tortajada

Una visita a dos trinquets

También se ha acordado organizar una visita municipal a los trinquetes de Oliva y Riba-roja de Túria, dos espacios recientemente rehabilitados a raíz de este programa, con el objetivo de recoger ideas y buenas prácticas aplicables al trinquet de Sagunt.

Por otro lado, la reunión también ha servido para valorar la posibilidad de llevar a cabo actividades de promoción de la pilota valenciana en el municipio, dirigidas especialmente a los más jóvenes, con el fin de fomentar la práctica, el conocimiento y conservación de este deporte autóctono.